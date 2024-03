Teenager-Traum ist wahr geworden „Ich liebe sie“: Dua Lipa spricht über Freundschaft zu Katy Perry

Erfolgreiche Freundinnen: Dua Lipa (l.) baut auf die Unterstützung von Katy Perry. (ae/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 09:16 Uhr

Dua Lipa hat Katy Perry schon als Teenager bewundert - und kann es kaum fassen, dass sie inzwischen wirklich mit ihrem Vorbild befreundet ist. "Ich finde sie großartig", schwärmte sie in einem Interview.

Als Kind war Dua Lipa (28) bereits ein gleißender Fan von Superstar Katy Perry (39). Inzwischen ist sie selbst eine gefeierte Sängerin und ihr Teenager-Traum ist wahr geworden: Sie hat engen Kontakt zu ihrem Idol.

Video News

"Ich bin mit Katy befreundet"

In einem Interview mit der Zeitschrift "Rolling Stone" sprach die Grammy-Gewinnerin darüber, wie es sich anfühlt, sich mit Perry anzufreunden, nachdem sie als Kind bereits für sie geschwärmt hat – und mit 15 Jahren sogar mit ihr auf der Bühne tanzen durfte. "Ich liebe Katy! Ich bin mit Katy befreundet. Ich finde sie großartig", sagte die "Dance the Night"-Sängerin.

Ein besonderer Moment sei es gewesen, als Katy Perry 2018 zu einem ihrer Konzerte im Hollywood Palladium in Los Angeles kam. "Als sie meine Show im Palladium besuchte, schloss sich für mich der Kreis, denn als ich 15 Jahre alt war, besuchte ich sie im Hammersmith Apollo in London." Zu Perrys Shows gehörte damals ein Abschnitt, in dem sie Whitney Houstons "I Wanna Dance with Somebody" coverte und Zuschauer dazu holte. Darunter war damals auch die jugendliche Dua Lipa. "Es war ihre California Dreams Tour und sie brachte Fans auf die Bühne und ich sprang auf die Bühne und tanzte", erinnerte sich die 28-Jährige. "Es gibt dieses peinliche Bild von mir online."

Heute ist Dua Lipa ihrem Idol noch wesentlich näher gekommen und hat auch das Gütesiegel der "I Kissed a Girl"-Sängerin erhalten. "Das Nicken von jemandem wie ihr, jemandem, zu dem ich aufschaue, ist wirklich ermutigend", sagte Lipa.

Katy Perry erkannte früh, dass Dua Lipa ein Star wird

Perry wiederum hatte im vergangenen Jahr im "Rolling Stone" betont, ein Fan ihrer jüngeren Kollegin zu sein und schon früh deren Qualitäten erkannt zu haben. "Ich erinnere mich, dass ich mich sogar für Dua eingesetzt habe, weil ich dachte: 'Oh, dieses Mädchen wird der nächste große Mädchen-Popstar. Sie ist das It-Girl und sie kommt'", sagte Perry. Sie habe ihre Arbeit im TV-Studio frühzeitig verlassen, um sich Lipas Show 2018 anzusehen: "Es war die erste Staffel, in der ich bei 'American Idol' auftrat. Ich dachte: 'Ich muss wirklich um sieben hier raus, weil ich diese neue Künstlerin sehen will.'"

Einen wichtigen Rat gab die 39-Jährige ihrer Freundin frühzeitig mit auf den Weg: Niemals ihren Namen im Internet zu suchen. "Sie sagte: 'Das habe ich zu Beginn meiner Karriere getan, und ich habe mich über jede Boulevardzeitung aufgeregt, die etwas über mich sagte.' Sie sagte: "Aktiviere keine Benachrichtigungen. Lies das nicht, denn es wird dich davon abhalten, das zu tun, was du liest", schilderte Dua Lipa in einem früheren Interview mit der Zeitschrift "Elle".

Am 3. Mai erscheint ihr drittes Album

Abhalten lässt sich Dua Lipa offensichtlich nicht von: Vergangene Woche kündigte sie offiziell ihr drittes Studioalbum "Radical Optimism" an, das am 3. Mai veröffentlicht wird. Ein Freund habe sie vor Jahren mit dem Konzept "Radikaler Optimismus" bekannt gemacht. "Ich wurde neugieriger, als ich anfing, damit zu spielen und es in mein Leben zu integrieren", sagte sie in einer Erklärung zu dem Albumtitel. "Es hat mich beeindruckt – die Idee, elegant durch das Chaos zu gehen und das Gefühl zu haben, jedem Sturm standhalten zu können."