Stars Orlando Bloom: Er liebt das einfache Leben mit Katy Perry

Katy Perry and Orlando Bloom as Aliens 2 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 18:00 Uhr

Orlando Bloom hat sich in „Katheryn, dieses Mädchen aus Santa Barbara“ verliebt, nicht in Katy Perry, den Popstar.

Der Schauspieler lernte die ‘Roar’-Sängerin 2016 auf einer Afterparty bei den Golden Globes kennen, aber er wusste nicht viel über ihre Musik oder ihr Image und er genießt die Tatsache, dass sie ein ziemlich gewöhnliches Leben zusammen führen.

Im Podcast ‘What Now?’ lobte Moderator Trevor Noah das Paar dafür, dass sie trotz ihrer Berühmtheit ein „Leben mit Sinn“, „Frieden“ und „Normalität“ zu führen scheinen, woraufhin Orlando antwortete: „Ich denke, eines der Dinge, die ich meine, ist, dass ich ein Leben mit Sinn führe: Ich glaube, eines der Dinge, in die ich mich in Katy verliebt habe, war… […] Als ich bekannt wurde, lief sie auf jedem Radiosender, aber ich war mir dessen nicht bewusst… Es war nicht das, was ich hörte, aber ich verliebte mich in Katheryn, dieses Mädchen aus Santa Barbara. Und nebenbei bemerkt, Eltern, Pastoren, die von Lebensmittelmarken leben. Wir reden hier nicht vom glamourösen Montecito. [Es ist die] Seite [von Santa Barbara], die niemand kennt.“

Der 47-jährige Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr den 13-jährigen Flynn und mit Katy die dreijährige Daisy hat, stellte fest, dass er und seine Verlobte sich ihrer Wurzeln bewusst sind und wissen, „was wir getan haben, was wir tun mussten, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind”. Er sagte: „[Katy] verlangt definitiv, dass ich mich weiter entwickle. Ich habe das Gefühl, dass ich dasselbe für sie tue.“

Der ‚Herr der Ringe‘-Star gab zu, dass es schwer sein kann, ihre jeweiligen „riesigen Karrieren“ unter einen Hut zu bringen, aber er schätzt ihre Beziehung, vor allem die „kleinen Momente“, wie zum Beispiel eine gemeinsame Fahrradtour.