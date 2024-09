Ab Januar 2025 „Ich werde abtauchen“: Maite Kelly kündigt TV-Pause an

SpotOn News | 25.09.2024, 10:36 Uhr

Maite Kelly ist Stammgast in den Schlagershows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella. Im kommenden Jahr will sie aber vorerst auf TV-Auftritte verzichten. "Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen", schreibt die Musikerin.

Maite Kelly (44) kündigt in einem Beitrag auf Instagram eine längere Pause von Fernsehauftritten an. Ab dem Start ihrer Live-Tour im Januar 2025 werde sie "eine längere TV-Pause machen" und sich anderen Projekten widmen.

"In anderen Worten: Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen. Irgendwann tauche ich wieder auf, um Euch zu überraschen und zu inspirieren", heißt es weiter. Bis Januar sei Kelly, die zu den Stammgästen der Schlagershows von Florian Silbereisen (43) und Giovanni Zarrella (46) gehört, aber noch in einigen Sendungen zu sehen.

"Unfassbares Verlangen" nach Live-Konzerten

Ihre "Nur Liebe"-Tour führt Maite Kelly von Januar bis März 2025 in 15 deutsche Städte sowie nach Zürich. "Mein Herz pocht jetzt schon in Gedanken daran. Es wird mehr Musik, mehr Hits und mehr Tanz geben als je zuvor", kündigt sie verheißungsvoll an. In den letzten Jahren sei sie durch die Corona-Pandemie bei ihren Konzertplänen oft ausgebremst worden, weswegen sie jetzt ein "starkes, unfassbares Verlangen" nach den Auftritten habe.

In dem Beitrag zeigt sich Kelly, die einst als Mitglied der Kelly Family berühmt wurde, dennoch dankbar für ihre zahlreichen Einladungen in die Schlagershows. "Ich durfte, dank ZDF und der 'Giovanni Zarrella Show', endlich mehr live performen und es gelang mir auch, in den letzten Jahren immer mehr die Souveränität, die ich in den Live-Konzerten zeige, auch ins TV zu transportieren. Vor ein Millionenpublikum", betont sie. Auch Florian Silbereisen habe ihr "unvergessliche Showhighlights" beschert.