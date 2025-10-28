Stars ‚Ich will eine Universität der Unterhaltung eröffnen‘, sagt Robbie Williams

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 09:00 Uhr

Robbie Williams plant, eine „Universität der Unterhaltung“ zu eröffnen.

Der erfolgreiche Popstar verriet, dass er gerne mit der nächsten Generation von Talenten zusammenarbeiten und sie unterstützen würde. Der 51-Jährige sagte im ‚Heretics‘-Podcast: „Ich möchte eine Universität der Unterhaltung eröffnen. Mir ist aufgefallen, dass das sonst niemand macht.“ Robbie erklärte, dass die Idee teilweise von seinen eigenen Lebenserfahrungen inspiriert sei. Er sagte weiter: „Ich bin in der Welt des Varietés aufgewachsen. Das bin ich – ich bin Kabarett. Ich habe meine gesamte Jugend damit verbracht, meinem Vater beim Kabarett zuzusehen und all die Acts zu beobachten, die er auf und hinter die Bühne brachte, wie talentiert und fleißig sie waren, wie wirklich lustig die komischen Nummern waren und wie unglaublich gut die Sängerinnen und Sänger.“

Robbie, der erstmals als Mitglied von Take That berühmt wurde, sprach auch über seinen eigenen Weg zur Solokarriere. Der Sänger sagte: „Ich kam 1995 nach Take That und wollte Oasis sein. Ich wollte Radiohead sein. Dann, als ich meinen Mund und meinen Geist öffnete, kam einfach ich heraus – und ich bin nicht cool.“ Unterdessen hat Robbie bereits früher betont, dass er nicht ständig an seinen eigenen Erfolg erinnert werden möchte. Der Popstar hat alle Preise, die er im Laufe seiner Karriere gewonnen hat, verschenkt – und gab zu, dass er allgemein sehr zynisch gegenüber Preisverleihungen in der Musikindustrie eingestellt ist. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ erklärte Robbie: „Ich habe alle meine Auszeichnungen aus zwei Gründen verschenkt: Erstens möchte ich nicht, dass mein Erfolg ständig als etwas bestätigt wird, das in der Vergangenheit passiert ist. Und zweitens bin ich sehr zynisch, was Preise und Preisverleihungen betrifft.“