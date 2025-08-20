Musik Idris Elba: Er engagierte Guy Ritchie für das ‚London Burning‘-Musikvideo von Rudimental

Idris Elba - Head of State - Premiere - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 11:00 Uhr

Der Star soll den Filmemacher mit der Regie des neuen Musikvideos von der Band beauftragt haben.

Idris Elba soll Guy Ritchie mit der Regie des neuen Musikvideos von Rudimental beauftragt haben.

Der 52-jährige Schauspieler ist auf dem Track ‚London Burning‘ zu hören, der auf dem neuen Album des Drum-and-Bass-Trios RUDIM3NTAL, das aus den Bandmitgliedern Piers Aggett, Kesi Dryden und Leon „Locksmith“ Rolle besteht, zu finden ist.

Die Band sei schockiert gewesen, als sie erfuhr, dass Elba den Hollywood-Regisseur darum gebeten hatte, mit ihnen zu arbeiten. Piers erzählte in einem Interview mit der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Idris Elba war in der Stadt, kam ins Studio und fing einfach an zu rappen. Wir hatten ihm die Platte geschickt, und er war begeistert, und so entstand eine ganz natürliche Sache. Doch dann, mitten in der Studiosession, ruft er einfach Guy Ritchie an, und der ist gerade beim Dreh, aber Idris fragt: ‚Hast du schon mal ein Musikvideo gemacht? Du solltest ihr Musikvideo drehen.'“ Idris, der durch seine Hauptrolle in dem BBC-Thriller bekannt wurde, singt auf ‚London Burning‘. Piers fügte hinzu: „Es hat so etwas wie Prodigy-Elemente. Davon sind wir alle große Fans und es ist einfach ein wirklich, wirklich toller Song.“