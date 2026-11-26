Stars Inka Bause: Ihr Vater starb ‚an gebrochenem Herzen‘

Inka Bause at Arise Premier Berlin Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Moderatorin spricht offen über ihren verstorbenen Vater Arndt Bause.

Inka Bause blickt mit bewegenden Worten auf den Tod ihres Vaters Arndt Bause zurück.

Der erfolgreiche DDR-Komponist starb 2003 im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie. Arndt Bause gehörte zu den bekanntesten Schlagerkomponisten der DDR. Mehr als 1300 Tanzmusiktitel stammten aus seiner Feder. Unter anderem arbeitete er mit Helga Hahnemann, Frank Schöbel und Wolfgang Lippert zusammen. Auch Inkas musikalische Karriere unterstützte er maßgeblich. Mit dem von ihm komponierten Lied ‚Spielverderber‘ wurde seine Tochter 1984 im Alter von 16 Jahren einem breiten Publikum bekannt.

Nach der Wende veränderte sich die Musikbranche allerdings grundlegend. Auch Inka Bause bekam die Veränderungen zu spüren. Wie sie gegenüber ‚SuperIllu‘ berichtete, hätten Plattenfirmen eine weitere Zusammenarbeit davon abhängig gemacht, dass sie sich beruflich von ihrem Vater trenne. „Das haben wir dann gemeinsam beschlossen und abgemacht, dass, sobald ich wieder berühmt werden sollte, ich ihn wieder ins Boot hole“, erzählte sie. Doch dazu kam es nicht mehr.

Dieser Umstand beschäftigt Inka bis heute. „Mein Vater ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Das ist meine Meinung“, erklärte die ‚Bauer sucht Frau‘-Moderatorin rückblickend. „Er hat das Komponieren wie die Luft zum Atmen gebraucht. Er hat nach der Wende einfach keine Chance mehr bekommen, sich zu beweisen.“ Am 30. November 2026 wäre Arndt Bause 90 Jahre alt geworden. Die Trauer ist bei Inka weiter präsent. „Mir fehlt die gemeinsame Zeit mit ihm als ‚Rentner‘. Momente, in denen man nur über Privates, die Vergangenheit, über Enkelkinder und gelebtes Leben hätte reden können“, gestand der TV-Star.