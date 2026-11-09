Stars Inka Bause spricht über möglichen TV-Abschied mit 60

Inka Bause at Arise Premier Berlin Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 14:00 Uhr

Inka Bause spricht über möglichen TV-Abschied mit 60.

Inka Bause denkt über das Ende ihrer Fernsehkarriere nach.

Eigentlich wollte die RTL-Moderatorin mit 60 aufhören. Doch angesichts ihrer großen Verbundenheit mit ‚Bauer sucht Frau‘ fällt ihr der Gedanke zunehmend schwer. Auch ein Umzug nach Schweden könnte für sie infrage kommen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Inka Bause zu den prägenden Gesichtern von RTL. Seit 21 Jahren begleitet sie bei ‚Bauer sucht Frau‘ Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe. Doch obwohl das Format weiterhin erfolgreich ist, haben sich die Bedingungen in der Fernsehbranche verändert. Im Gespräch mit ‚t-online‘ sprach die Moderatorin nun offen über ihre Zukunftspläne.

Vor rund zehn Jahren habe sie sich vorgenommen, mit 60 Jahren Schluss zu machen. „Ich habe mir das vor etwa zehn Jahren in den Kalender geschrieben, und zwar in jeden einzelnen Tag des Jahres 2028“, verriet die 57-Jährige. Allerdings sei dieser Eintrag eher als Anlass zur Selbstreflexion gedacht gewesen. Mittlerweile wolle sie sich nicht mehr auf einen konkreten Zeitpunkt festlegen.

Die Veränderungen in der Branche beschäftigen Bause durchaus. Sparmaßnahmen, Entlassungen und steigender Quotendruck machten auch vor RTL nicht halt. Zudem würden inzwischen wirtschaftliche Faktoren bei der Bewertung einer Sendung eine größere Rolle spielen als früher. Für ‚Bauer sucht Frau‘ sei das eine besondere Herausforderung, da sich klassische Produktplatzierungen nur schwer mit der Glaubwürdigkeit des Formats vereinbaren ließen. Ein freiwilliger Rückzug wäre für sie deshalb momentan kaum vorstellbar. „Jetzt zu gehen, würde sich wie Verrat und grenzenloser Egoismus anfühlen“, erklärte Bause mit Blick auf die Menschen hinter der Produktion. Sie wolle ihr Team nicht im Stich lassen.

Auch privat könnte sich für die Moderatorin irgendwann eine Veränderung ergeben. Ihre Tochter lebt inzwischen in Schweden. Bause kann sich vorstellen, ihr dorthin zu folgen. Sie lernt bereits Schwedisch und erinnert sich gerne an frühere Familienreisen nach Skandinavien. Der Tod ihres Vaters und der Suizid ihres früheren Ehemanns Hendrik Bruch hätten sie und ihre Tochter besonders eng zusammengeschweißt. Der Verlust ihres Ex-Mannes vor zehn Jahren sei bis heute präsent. Eine neue Partnerschaft brauche sie derzeit nicht, denn nach eigenen Worten war Bruch ihre große Liebe. Trotz aller Zukunftsgedanken steht für Bause eines fest: Ihre Leidenschaft für die Sendung ist ungebrochen. „Es gibt keine Bessere für dieses Format als mich“, sagte sie selbstbewusst. ‚Bauer sucht Frau‘ sei längst mehr als ein Beruf – die Sendung gehöre zu ihrem Leben.