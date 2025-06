Stars Inka Bause kann sich gut in die Situation der ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidaten hineinversetzen

Bang Showbiz | 16.06.2025, 14:00 Uhr

Bei 'Bauer sucht Frau International' suchen Landwirte und Landwirtinnen aus aller Welt nach der Person fürs Leben.

Inka Bause hat etwas mit den ‚Bauer sucht Frau International‘-Kandidaten gemeinsam.

Die Moderatorin traf bei den Dreharbeiten zur Sonderstaffel ihrer RTL-Kuppelshow, die am heutigen Montag (16. Juni) im Free-TV startet, Landwirte und Landwirtinnen aus aller Welt. Obwohl die internationale Ausgabe von ‚Bauer sucht Frau‘ erwartungsgemäß mit großer Spannung erwartet wird, sieht Bause doch ein Problem für die Pärchen, die aus dem Format entstehen. „Ich habe großes Verständnis dafür, dass es bei ‚Bauer sucht Frau International‘ manchmal nicht einfach ist, die große Liebe zu leben. Schließlich geht es oft darum, das eigene Land, die Familie und das vertraute Umfeld hinter sich zu lassen“, so Bause gegenüber ‚Bunte‘. „Das ist eine riesige Entscheidung – und braucht Mut, Vertrauen und ganz viel Herz.“

Auch die TV-Ikone selbst weiß wie es ist, einen geliebten Menschen nicht bei sich zu haben. Bei Inka handelt es sich jedoch nicht um ihren Partner, sondern um ihre Tochter Anneli (28), die für die Liebe vor einigen Jahren nach Schweden zog. „Nach drei Monaten fängt’s an wehzutun, da melde ich mich dann wieder an und sage, ich komme. Und sie kommt natürlich auch manchmal her, das ist ganz klar“, sagt sie über die enge Verbindung zu ihrem Kind. Dass Anneli ausgerechnet nach Schweden gezogen ist, war für Inka derweil Glück im Unglück, denn sie selbst ist riesiger Skandinavien-Fan. „Skandinavien ist mein Seelenort“, erklärt sie und berichtet: „Ich merke, wenn ich mit dem Auto nach Schweden fahre, das macht was mit mir. Ich fühle mich anders, ich bin ein anderer Mensch.“