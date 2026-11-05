Stars Iris Berben wehrt sich gegen Vorurteile: ‚Nur Attraktivität allein reicht eben nicht‘

Iris Berben - 2022 - Cannes 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin findet offene Worte über Schönheit und Frauensolidarität.

Iris Berben erklärt, wieso Solidarität unter Frauen so wichtig ist.

Die 76-Jährige ist eine echte Film-Ikone und gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Im Interview mit der ‚SuperIllu‘ sprach Berben nun darüber, weshalb Frauen einander unterstützen sollten. Dabei warf sie einen Blick zurück in die Geschichte. „Bis in die Siebziger brauchtest du als Frau die Erlaubnis deines Ehemanns, um eine Arbeit anzunehmen oder ein Konto zu eröffnen. Ich glaube, das wissen ganz viele nicht“, berichtete die Darstellerin. „Das war für uns damals ein ganz starker Motor und ein verbindendes Element.“

Noch heute müsse dieser Kampf um die Sichtbarkeit von Frauen und ihre Selbstbestimmung geführt werden – „und das tut man am besten gemeinsam“. Dabei gehe es auch darum, wer eigentlich festlege, was Schönheit bedeutet. Berbens eigene Antwort darauf fällt eindeutig aus: „Was dich einzigartig macht, macht dich schön!“ Perfektion sei für sie kein erstrebenswertes Ideal. Vielmehr feiere sie Individualität. „Man sollte versuchen, nahe bei sich selbst zu sein, keinen vermeintlichen Idealen hinterherrennen“, betonte die Schauspielerin.

Dass ihr Aussehen in der Öffentlichkeit häufig stärker thematisiert wurde als ihre Arbeit, habe sie durchaus wahrgenommen. „Es wäre absurd abzustreiten, dass gutes Aussehen kein Türöffner ist“, räumte Berben ein. Doch damit allein sei es nicht getan: „Einmal durch die Tür gegangen, muss man dann auch liefern. Nur Attraktivität allein reicht eben nicht.“ Besonders unverschämt finde sie, dass bei attraktiven Frauen häufig deren Intelligenz und Fähigkeiten angezweifelt würden.

Ihr Selbstbewusstsein verdankt Berben eigenen Angaben zufolge auch ihrer Mutter, die sie früh zu einem eigenständigen Leben ermutigt habe. Heute wisse Berben, wie wichtig es sei, mit sich selbst im Reinen zu sein. Eine glückliche Partnerschaft könne zwar zum persönlichen Strahlen beitragen, entscheidend sei für sie aber vor allem die Selbstliebe. „Ich mag mich und komme sehr gut mit mir zurecht“, betonte der Star.