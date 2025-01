"Wir haben es getan" Iris Klein und Stefan Braun wagen nächsten Schritt

Stefan Braun und Iris Klein sind seit Februar 2024 ein Paar. (dr/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 20:49 Uhr

Iris Klein und Stefan Braun haben einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Der Umzug in ein gemeinsames Zuhause am Biggesee ist vollzogen. Das Paar teilte die freudige Nachricht in den sozialen Medien.

Mit einem Foto eines Schlüsselbundes verkünden Reality-TV-Star Iris Klein (57) und ihr neuer Partner Stefan Braun den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar ist zusammengezogen. "Schlüsselübergabe erfolgreich. Bye Bye Olpe", schrieb Braun in einer seiner Instagram-Storys und verlinkte den neuen gemeinsamen Wohnort Sondern am Biggesee.

Klein bestätigte den Umzug ebenfalls in den sozialen Medien mit den Worten: "Ja, wir haben es getan". Zu einem Pärchenfoto schrieb das Paar: "Der nächste Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Ein gemeinsames Zuhause. Danke für dein Vertrauen… I Love U!!!" Die Entscheidung zum Zusammenziehen hatte sich bereits angedeutet. Vor einigen Wochen hatte Klein gegenüber RTL erklärt, dass ihr Partner seine bisherige Wohnung gekündigt habe. Braun lebte bisher in Olpe, Nordrhein-Westfalen, und zog nun zu seiner Partnerin.

Im April 2024 gaben Klein und Braun in einem Doppelinterview mit der "Bild"-Zeitung ihre Beziehung bekannt: "Nach dem, was mir mit Peter und Mister T. passiert ist, bin ich ein bisschen vorsichtig damit, mein Herz ganz zu verschenken. Stefan versteht das zum Glück", erzählte die Mutter von Daniela Katzenberger (38) und Jenny Frankhauser (32). "Wir reden viel. Wenn mir die Vergangenheit noch zu schaffen macht, heißt das ja nicht, dass ich ihn nicht liebe. Ich bin einfach ein gebranntes Kind in Sachen Beziehung." Stefan Braun, der laut "Bild" seit 20 Jahren geschieden und kinderlos ist und selbstständig im Vertrieb arbeitet, betont in dem Interview seine ernsten Absichten: "Ich bin mir mit Iris absolut sicher. Wir sind seit dem 27. Februar ein Paar. Immer der 27. eines Monats wird jetzt zelebriert."

Für Iris Klein bedeutet die neue Beziehung einen Neuanfang nach ihrer Scheidung von Peter Klein (57). Anfang 2023 trennte sich Iris Klein von ihm. Während der Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gab es ein Eifersuchtsdrama um den Schlagersänger, der als Begleiter von Lucas Cordalis (56) in Australien war. Die Vorwürfe damals: Er soll dort Begleiterin Yvonne Woelke nähergekommen sein. Im Sommer 2023 präsentierte Iris Klein ihren Followern dann Mr. T, dessen wahren Namen sie nie bekannt machte. Anfang 2024 gab sie die Trennung bekannt.