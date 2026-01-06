Stars Iris Mareike Steen: Schwieriger Start ins neue Jahr

Iris Mareike Steen - July 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 14:00 Uhr

Die 'GZSZ'-Schauspielerin spricht auf Instagram offen über ihren herausfordernden Jahreswechsel.

Iris Mareike Steen schüttet den Fans auf Instagram ihr Herz aus.

Die ‚GZSZ‘-Darstellerin ist eigentlich für ihre fröhliche Art und positive Ausstrahlung bekannt. Doch nun zeigt sie sich auf Instagram von einer anderen Seite. In einem neuen Post überraschte die Schauspielerin ihre 379.000 Follower mit nachdenklichen Worten. Der Jahreswechsel sei für sie nicht einfach gewesen.

„Ohne ins Detail gehen zu wollen, hat sich das letzte Jahr statt mit Kusshand mit einem ziemlichen – entschuldigt die Wortwahl – Ar***tritt von mir verabschiedet“, schrieb der Serienstar. Was genau vorgefallen war, gab Iris nicht preis. „Ich habe die letzten Tage genutzt, um zu heilen, um meinen Optimismus und meine Zuversicht wiederzugewinnen und um meinen eigenen Ratschlag zu befolgen: mir Ruhe nach dem Sturm zu nehmen“, erzählte sie. An ihre Community gerichtet fügte die 34-Jährige hinzu: „Ich hoffe sehr, dass ihr etwas sanfter ins neue Jahr gerutscht seid.“

Trotz allem versucht Iris, ihre Zuversicht zu behalten. Die gebürtige Hamburgerin will sich bewusst auf die positiven Ereignisse im vergangenen Jahr konzentrieren. „Manchmal reicht es, sich genau eine Sache rauszusuchen und sich nachträglich nochmal ganz doll darüber zu freuen“, erklärte sie. Besonders dankbar sei sie dafür, „dass ich so viel Musik machen durfte und das auch in diesem Jahr noch mehr angehen werde.“ Diesem Vorhaben werde sich die Künstlerin „mit ganz viel Liebe und Leidenschaft“ widmen.