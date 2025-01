Fotos aus Phuket und Hinweise von Yeliz Ist Jimi Blue Ochsenknecht beim „Kampf der Realitystars“ dabei?

Jimi Blue Ochsenknecht soll jetzt auch "Reality" machen. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 12:05 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht will offenbar ins Trash-TV einsteigen, wie seine Ex Yeliz Koc im Dschungelcamp verraten hat. Wird er bald im beliebten Format "Kampf der Realitystars" zu sehen sein?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) will offenbar in die Trash-TV-Welt eintauchen. Das hat seine Ex Yeliz Koc (31) im Dschungelcamp verraten. Die Mutter seiner Tochter Snow erklärte im Gespräch mit ihren Mitcampern: "Er fängt jetzt auch an, so ein bisschen Reality zu machen. Er hat jetzt auch gemerkt, er muss was machen." Weiter behauptet die Dschungelcamperin: "Er hat das ganze Jahr kein Unterhalt gezahlt." Doch in welchem Reality-Format könnte der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) zu sehen sein?

Ein beliebtes Reality-TV-Format könnte dabei infrage kommen. Denn Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich bei Instagram in paradiesischem Ambiente in Thailand. Auf dem Foto markierte der 33-Jährige einen Beach Club auf Phuket. In der Region wird bekanntlich der RTLzwei-Hit "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" gedreht. In der Abenteuer-Gameshow wohnen die Promis gemeinsam in einer Strand-Sala und treten in Spielen gegeneinander an.

Auf Nachfrage von spot on news wollte der Sender nichts zu den diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten verraten. "Derzeit äußern wir uns noch nicht zum Cast der sechsten Staffel von 'Kampf der Realitystars'", heißt es in einem Statement. Die Namen der Teilnehmenden werde man "zum gegebenen Zeitpunkt" bekanntgeben.

Anfang Januar wurde der Drehstart zur sechsten Staffel verkündet. Bisher wurde nur "Germany Shore"-Bekanntheit Hati Suarez als Kandidatin bestätigt. Ebenfalls bekannt ist, dass Arabella Kiesbauer (55) die Nachfolge von Cathy Hummels (36) antreten wird und als Moderatorin durch die Show und die "Stunde der Wahrheit" führen wird. Die sechste Staffel soll im Frühjahr 2025 bei RTLzwei ausgestrahlt werden.

Zuletzt war Jimi Blue Ochsenknecht 2024 in der Reality-Spielshow "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" zu sehen. Zu seinen TV-Show-Erfahrungen gehört auch eine Teilnahme bei "Let's Dance" (2018) oder "MasterChef Celebrity" (2020).