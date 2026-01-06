Film Jack Black bereut ’schwieriges‘ Verhalten, als ihm Rolle in ‚Die Unglaublichen‘ angeboten wurde

Bang Showbiz | 06.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler stellte Forderungen an den Regisseur des Animationsfilms - und wurde deshalb aussortiert.

Jack Black verpasste eine Rolle in ‚Die Unglaublichen‘, weil er „schwierig“ war.

Der 56-jährige Schauspieler erklärte, dass ihm angeboten wurde, dem Bösewicht Syndrome in dem Animationsfilm von 2004 seine Stimme zu leihen. Allerdings geriet er mit Regisseur Brad Bird aneinander, und die Rolle ging schließlich an Jason Lee. Black gab zu, dass er sein Verhalten bereue und eine „wertvolle Lektion“ daraus gelernt habe.

Im Gespräch mit ‚Capital FM‘ sagte er: „Mir wurde die Rolle angeboten, und ich bereue es, nein gesagt zu haben … Ich sollte Syndrome in diesem fantastischen Film ‚Die Unglaublichen‘ sprechen – übrigens einer meiner Lieblingsfilme überhaupt.“ Allerdings habe der ‚School of Rock‘-Darsteller das Angebot abgelehnt, weil er noch nie von der Figur gehört habe. „Ich fragte ihn: ‚Der Charakter, den du mir anbietest, ist ein Bösewicht, aber irgendwie eindimensional. Ich hätte Interesse, aber könntest du ihn umschreiben? Kannst du ihm mehr Tiefe geben?'“, schilderte er.

Damit sei er bei dem Regisseur unten durch gewesen. Heute bereut Black sein damaliges Verhalten. „Ich habe eine wertvolle Lektion gelernt, denn als der Film rauskam, war es einer der besten Filme aller Zeiten. Und ich dachte: ‚Warum war ich nur so schwierig?'“, zeigte er sich zerknirscht.

‚Die Unglaublichen‘ erhielt weltweite Anerkennung und gewann zwei Oscars – für den besten Animationsfilm und für den besten Tonschnitt. Black dagegen bekam die Hauptrolle in der ‚Kung Fu Panda‘-Animationsreihe. Sein nächstes großes Projekt ist der ‚Super Mario Galaxy Film‘. Der Animationsfilm – basierend auf der beliebten Videospielreihe – soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Black versprach kürzlich, dass sich Mario-Fans auf ein besonderes Erlebnis freuen können. „Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber es gibt jede Menge Easter Eggs, und jeder, der dieses Universum liebt, wird sehr zufrieden sein, wie es auf die große Leinwand gebracht wurde“, verriet er gegenüber ‚GamesRadar‘.