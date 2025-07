Stars Yungblud: Ozzy Osbourne gehört zu seinen Idolen Yungblud verriet, dass er in seiner Ähnlichkeit mit Ozzy Osbourne „Trost“ gefunden habe. Der 27-jährige Sänger ist ein langjähriger Fan des Black-Sabbath-Frontmanns und zollte dem 76-jährigen Ozzy jetzt vor dem Abschiedskonzert der Band im Villa Park in Birmingham Tribut. Yungblud, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, erzählte in einem Gespräch mit ‚The Independent‘: „Solange […]