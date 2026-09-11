Film Pierce Brosnan äußert sich zur Besetzung des neuen James Bond

Pierce Brosnan - AVALON - 14 August 2025 - The Thursday Murder Club Premiere NYC BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 11:00 Uhr

Pierce Brosnan äußert sich zur Besetzung des neuen James Bond.

Pierce Brosnan ist überzeugt, dass ein relativ unbekannter Schauspieler als nächster James Bond gecastet wird.

Der 73-jährige Leinwandstar, der 007 zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen spielte, hat sich zur Suche nach dem nächsten 007 geäußert. Die Verantwortlichen bei Amazon MGM Studio bereiten aktuell ihre Entscheidung darüber vor, wer die Rolle nach dem Ausstieg von Daniel Craig übernehmen wird.

Brosnan ist sich sicher, dass es genug Talent zur Auswahl gibt, und er ist überzeugt, dass die endgültige Wahl kein bekanntes Gesicht sein wird. Der Filmstar sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Ich bin jetzt nur noch ein Zuschauer, der auf den nächsten Bond wartet und ihm alles Gute wünscht. Es gibt viele gute Kandidaten im Rennen. Viele großartige Schauspieler. Ich sehe das. Ich verfolge es. Sie könnten einfach einen Unbekannten auswählen, von dem keiner von uns etwas weiß.“ Auf die Frage, wen er als nächsten Bond auswählen würde, antwortete der Schauspieler: „Ich würde niemanden auswählen. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll nichts sagen, und ich habe schon zu viel gesagt. Denn sobald ich etwas sage, verbreitet es sich [überall], und ich werde gelyncht.“

Zu den Schauspielern, die angeblich für die begehrte Rolle im Gespräch sind, gehören Jack Lowden, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi und Callum Turner. Gary Oldman deutete derweil kürzlich an, dass die Rolle bereits vergeben wurde und an seinen ‚Slow Horses‘-Kollegen Lowden gegangen sei. In einem Interview mit ‚The Morning Show‘ (Kanada) sagte Gary: „Es gibt Gerüchte, dass [Jack] auf der kurzen Liste steht. Wir werden es bald herausfinden, oder? Denn sie haben ihn bereits ausgewählt. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, aber sie haben sie noch nicht bekannt gegeben. Also drücke ich Jack die Daumen.“