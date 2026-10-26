Stars Jack White trauert um seinen Bruder Eddie Gillis

Jack White - May 2025 - Avalon - These Thoughts May Disappear Photocall BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 10:00 Uhr

Jack White trauert um seinen Bruder Eddie Gillis.

Jack White muss den Tod seines älteren Bruders Edward „Eddie“ Gillis verkraften.

Der Bruder des Rockmusikers, der die Vinylpresserei des Labels Third Man Records in Detroit im US-Bundesstaat Michigan leitete, starb am Samstag (24. Oktober) nach einem „schweren Kampf gegen den Krebs“. Jack White würdigte ihn als einen „humorvollen und großzügigen Menschen, den alle liebten“. In einem Beitrag auf Instagram schrieb White: „Die Welt hat heute eine wundervolle Seele verloren. Mein Bruder Edward Gerard Gillis ist heute Morgen nach einem schweren Kampf gegen den Krebs in den Himmel gegangen. Ed war ein so fürsorglicher, humorvoller und großzügiger Mensch, den alle liebten. Er war ein stolzer Ehemann für Angie und Vater zweier wunderbarer Kinder, Amelia und Garrett. Er brachte uns alle immer wieder zum Lachen, manchmal so sehr, dass wir fast von unseren Stühlen fielen. Zehn Jahre lang leitete er unsere Third-Man-Presserei und presste Hunderttausende Schallplatten für andere Künstler.“

Über seinen Bruder fügte White hinzu: „Er liebte es, aus den Vinylresten unserer Presserei kleine Skulpturen und Blumen zu gestalten, über die sich viele Menschen sehr freuten. Eddie war außerdem ein anerkannter Konditor und leitete Küchen und Bäckereien für das Ritz-Carlton-Hotel und das Beaumont Hospital. Er hat in seiner Zeit auf diesem Planeten so viel geleistet.“

Jack White, der jüngste von zehn Geschwistern, erinnerte auch an das musikalische Talent seines Bruders. Als die beiden aufwuchsen, war Eddie der Gitarrist der Familie. White schrieb weiter: „In seiner Jugend war Eddie der Gitarrist in unserer Familie. Damals, als wir alle zusammen aufwuchsen, spielte ich ausschließlich Schlagzeug. Er war einfach großartig an der Gitarre. […] Er war ein unglaublicher großer Bruder für mich, und es macht mich unendlich traurig, dass er gehen musste. Aber ich bin froh, dass er nun seinen Frieden gefunden hat. Gott segne dich, Eddie.“