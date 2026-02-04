Film Jacob Elordi verrät: Seine eigene Mutter warnte ihn, ’niemals‘ mit Guillermo del Toro zu arbeiten

Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 11:00 Uhr

Jacob Elordi verrät: Seine eigene Mutter warnte ihn, 'niemals' mit Guillermo del Toro zu arbeiten.

Jacob Elordis Mutter warnte ihn einst davor, „niemals“ mit Guillermo del Toro zusammenzuarbeiten.

Der 28-jährige Schauspieler erzählte, dass seine Mutter Melissa ihn schon als Kind davor gewarnt habe, mit dem ikonischen Regisseur zu arbeiten, nachdem sie das DVD-Cover von ‚Pans Labyrinth‘ gesehen hatte. Elordi, der im vergangenen Jahr dennoch in del Toros ‚Frankenstein‘-Film mitspielte, sprach bei einer Vorführung des Films im BFI IMAX darüber und erinnerte sich daran, wie er mit zehn Jahren bei Blockbuster durch „die Horror-Abteilung“ streifte. Er sagte: „Ich sah den Baum und das kleine Mädchen, drehte die DVD-Hülle um und sah den Pale Man. Und ich erinnere mich, dass ich dachte: Was ist das denn?“ Trotz der Altersfreigabe „M“ (Mature) in Australien erklärte sich seine Mutter bereit, die DVD auszuleihen – unter einer Bedingung. Sie sagte damals zu ihm: „Du darfst niemals mit diesem Mann arbeiten.“ Rückblickend lachte Elordi: „Und siehe da.“ Del Toro konterte scherzhaft: „Es ist gut, seiner Mutter nicht zu gehorchen.“

Elordi übernahm schließlich die Rolle des ikonischen Horrorwesens in del Toros Interpretation von Mary Shelleys klassischem Roman ‚Frankenstein‘ aus dem Jahr 1818. Der Regisseur hatte zuvor enthüllt, dass der Schauspieler mit „42 Teilen Make-up und Prothesen“ arbeitete, um in die Rolle zu schlüpfen. Der 60-jährige Filmemacher sagte gegenüber ‚E! News‘: „Es dauerte jeden Tag etwa zehn Stunden und rund 42 Teile Make-up und Prothesen. Und dann musste er auch noch arbeiten.“ Del Toro zeigte sich beeindruckt davon, wie der Star diese intensive Verwandlung annahm. Er fügte hinzu: „Er hat das alles mit Anmut, Geduld und Liebe gemacht. Ich sagte zu ihm: ‚Es ist wie bei einem Priester, der sich ankleidet – es gibt viele Schichten der Robe und eine zeremonielle Garde. Du musst dir vorstellen, das ist deine zeremonielle Garde. Du beschwörst die Kreatur.'“