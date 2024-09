Stars Jada Pinkett Smith: Abgang nach mysteriösem Post

Jada Pinkett Smith attends Emancipation Prem LA Nov 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2024, 13:47 Uhr

Die 52-jährige Schauspielerin hat ihren Instagram-Account privat geschaltet, nachdem sie einen geheimnisvollen Beitrag über Beziehungen geteilt hatte.

Jada Pinkett Smith hat ihren Instagram-Account nach einem geheimnisvollen Beitrag über Beziehungen privat geschaltet.

Die 52-jährige Schauspielerin hatte am Montag (02. September) zunächst einen kryptisch anmutenden Post geteilt, in dem sie sich über die Ungleichheit der Geschlechter beschwerte. Kurz darauf änderte Jada die Einstellungen auf ihrem Profil, das nun nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Der besagte Beitrag bestand aus einem Zitat, das lautete: „Ein Mann kann sich ENTSCHEIDEN, jemandem zu gehören. Und wenn er das tut… wird er als nobel bezeichnet. Einer Frau wird gesagt, dass sie jemandem gehören MUSS, ansonsten… hat sie keinen Wert.“

Unter den Post schrieb Jada: „Sogar in einigen unserer großartigsten religiösen Traditionen ist die Göttin ohne ihren männlichen Gegenpart machtlos. Und in anderen wird der spirituelle Einfluss des Femininen, der Mutter, nicht mal anerkannt. Wir sterblichen Frauen sind es wert, einfach weil wir existieren!“ Follower spekulieren derweil, ob die Instagram-Updates etwas mit Jadas Noch-Ehemann Will Smith zu tun haben könnten. Das Paar, das seit längerem in einer Ehekrise steckt, hat gemeinsam die Kinder Jaden (26) und Willow (23). Im vergangenen Jahr sagte Jada in einem ‚PEOPLE’-Interview über die Beziehung zu Will: „Wir spüren eine tiefe Liebe zueinander und wir werden herausfinden, was das für uns bedeutet.“