Jameela Jamil rannte Al Pacino über den Haufen!

Jameela Jamil at Glamour Women of The Year Awards - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin wollte Essen von einer Hollywoodparty mitgehen lassen und übersah den Star dabei.

Jameela Jamil rannte Al Pacino um, als sie gerade Snacks bei einer Hollywoodparty stehlen wollte.

Die ‚The Good Place‘-Darstellerin hat preisgegeben, dass sie den legendären Schauspieler zu Boden brachte, als beide eine Party des ‚United Talent Agency‘-Bosses besuchten. Wie Jameela im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ verriet, versuchte sie offenbar gerade, zehn teure Wagyu-Steaks unter ihrem Kleid nach draußen zu schmuggeln, als sie gegen Pacino lief. Ohne dem ‚Der Pate‘-Star aufzuhelfen, floh sie danach möglichst schnell nach draußen. „Ich habe Al Pacino auf einer Party umgerannt“, so Jameela im Interview. „Ich hatte eine Menge Essen gestohlen – sie hatten wirklich gute Wagyu-Steaks, also nahm ich zehn davon in einer Stoffserviette, weil sie sehr blutig waren. Ich steckte sie zwischen meine Beine, unter meinen Minirock und watschelte so gut es ging nach draußen, als ich Al Pacino über den Haufen rannte.“

Statt dem Hollywoodstar aufzuhelfen schnappte sich Jameela nur schnell die Steaks, die durch den Aufprall aus ihrem Versteck geflogen waren, und verließ die Party so unauffällig wie möglich. Später schickte sie dem Filmemacher Judd Apatow, der ebenfalls bei der Feier anwesend war, eine Nachricht, um sich von der Liste der Verdächtigen zu streichen. „Ich schrieb Judd Apatow: ‚Entschuldige, ich musste los. Ich hoffe, dass sie den Typen finden, der Al Pacino umgerannt hat.'“