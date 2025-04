Musik James Arthur: ADHS ist seine ‚Superkraft‘ für das Songwriting

James Arthur - Royal Albert Hall March 2022 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 11:00 Uhr

James Arthur glaubt, dass sein ADHS seine „Superkraft“ beim Songschreiben ist.

Der 37-jährige Sänger hat vor kurzem sein neues Album ‚Pisces‘ veröffentlicht und hat nun über seine Diagnose gesprochen und darüber, wie er auf seinem neuesten Album „unapologetisch“ er selbst ist.

Er sagte dem Magazin ‚Fault‘: „Ich sehe ADHS als eine Superkraft, wenn es um das Schreiben von Songs geht. Es erlaubt mir, mich auf Dinge zu fokussieren, die mir am Herzen liegen. Und das Songwriting liegt mir sehr am Herzen – so kann ich mich für lange Zeit darauf konzentrieren.“ Der ‚Say You Won’t Let Go‘-Hitmacher beschrieb das Songschreiben als eine „Form der Therapie“ und betonte, dass es ihn inspiriere, seine eigenen Erfahrungen zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen. „Es ist immer kathartisch, über schwierige Dinge zu schreiben. Sich verletzlich zu machen, erfordert Mut, und ich weiß, dass ich damit anderen helfe“, so der Musiker weiter.

Auf dem neuen Album hat er den Song ‚Friends‘ über den im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren verstorbenen Schauspieler Matthew Perry geschrieben und darüber, wie sich der Kampf des Stars mit seiner Sucht auf James auswirkte.