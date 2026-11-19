Stars James-Bond-Legende Pierce Brosnan hat eine Botschaft für Robert Pattinson nach 007-Besetzung

Pierce Brosnan - MobLand - Season Two - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 10:00 Uhr

Pierce Brosnan, der zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen James Bond verkörperte, hat sich zur Besetzung von Robert Pattinson als 007 geäußert.

Pierce Brosnan hat Robert Pattinson zu seiner neuen Rolle als James Bond gratuliert und ihm eine vielversprechende Zukunft als 007 vorausgesagt.

Der irische Schauspieler, der zwischen 1995 und 2002 in vier Bond-Filmen zu sehen war, kennt Pattinson bereits aus gemeinsamen Dreharbeiten. 2010 standen die beiden für das Drama ‚Remember Me‘ vor der Kamera. Nun widmete Brosnan seinem früheren Kollegen auf Instagram persönliche Worte. „Lieber Robert, willkommen in der Welt von Bond. Du wirst großartig sein“, schrieb der 73-Jährige.

Außerdem erinnerte er sich an ihre gemeinsame Arbeit und betonte, es sei eine Freude gewesen, Pattinsons beeindruckende Karriere und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung zu verfolgen. Abschließend wünschte er dem ‚Batman‘-Star viel Vergnügen bei seinem neuen Abenteuer und unterzeichnete mit dem irischen Gruß „Grá mor“ („Viel Liebe“).

Brosnan übernahm die Rolle des berühmten Geheimagenten erstmals 1995 in ‚GoldenEye‘. Es folgten ‚Der Morgen stirbt nie‘ (1997), ‚Die Welt ist nicht genug‘ (1999) und ‚Stirb an einem anderen Tag‘ (2002). Anschließend trat Daniel Craig seine Nachfolge an. Er wurde 2005 als neuer Bond vorgestellt und spielte die Hauptrolle in ‚Casino Royale‘, ‚Ein Quantum Trost‘, ‚Skyfall‘ und ‚Spectre‘. In ‚Keine Zeit zu sterben‘ fand Craigs Ära 2021 mit dem Tod seiner Bond-Version ein Ende.

Noch bevor Pattinson offiziell als neuer 007 bestätigt wurde, hatte Brosnan bereits über die schwierige Besetzung spekuliert. Nach Craigs Abschied könne er sich vorstellen, dass die Verantwortlichen jemanden auswählen, den bislang kaum jemand kenne. Es gebe „viele gute Kandidaten“ und „zahlreiche großartige Schauspieler“, die infrage kämen. Allerdings wollte sich Brosnan öffentlich auf niemanden festlegen. Im September erklärte er gegenüber der britischen Zeitung ‚The Times‘: „Meine Frau hat mir gesagt, ich solle nichts dazu sagen, und ich habe bereits zu viel gesagt. Denn sobald ich etwas sage, verbreitet es sich überall und ich werde dafür an den Pranger gestellt.“

Amazon-Chef Jeff Bezos hat inzwischen eingeräumt, dass das Team von Amazon MGM Studios zunächst tatsächlich darüber nachgedacht hatte, einen weniger bekannten Schauspieler für die Rolle zu verpflichten. Bei der Veranstaltung ‚Semafor’s Silicon Valley and The World‘ enthüllte Bezos: „Anfangs waren wir Robert gegenüber ein wenig voreingenommen, einfach weil er bereits so berühmt ist. Vielleicht sollten wir lieber jemanden nehmen, der weniger bekannt ist. Aber bei den Probeaufnahmen war sofort klar: Er ist James Bond.“ Der ‚Twilight‘-Star wurde am Montag (16. November) offiziell als neuer 007 bestätigt.