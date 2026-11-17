Stars Ralph Fiennes reagiert auf Robert Pattinsons Besetzung als James Bond

Ralph Fiennes - 28 Years Later - London Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 10:00 Uhr

Ralph Fiennes reagiert auf Robert Pattinsons Besetzung als James Bond.

Ralph Fiennes fällt der Abschied von Daniel Craig als James Bond offenbar noch immer schwer.

Nachdem Robert Pattinson offiziell als neuer Darsteller des berühmten Geheimagenten vorgestellt wurde, reagierte der 63-jährige Schauspieler mit einem humorvollen Seitenhieb auf die Neubesetzung. Dabei machte er deutlich, dass sein Herz weiterhin an seinem früheren Filmkollegen hängt. Fiennes spielte in drei Bond-Filmen an der Seite von Craig den MI6-Chef M. Von 2012 bis 2021 standen die beiden gemeinsam für ‚Skyfall‘, ‚Spectre‘ und ‚Keine Zeit zu sterben‘ vor der Kamera. Im Gespräch mit Andy Cohen in dessen Sendung ‚SiriusXM Front Row‘ wurde Fiennes unmittelbar nach Bekanntwerden der Entscheidung auf Pattinson angesprochen. Seine spontane Reaktion: „Es tut mir leid. Ich bin immer noch in Daniel Craig als James Bond verliebt. Das ist schwierig. Mein Herz ist ganz schwer.“ Anschließend stellte er jedoch klar, dass er seinem ehemaligen ‚Harry Potter‘-Kollegen die neue Aufgabe durchaus zutraut. „Nein, er ist ein großartiger Schauspieler. Ich bin sicher, dass er das hervorragend machen wird“, ergänzte Fiennes.

Am Montag (16. November) machte Amazon MGM Studios die Entscheidung offiziell. Pattinson wird damit die Nachfolge von Daniel Craig antreten. Für den neuen Bond-Film arbeitet er erneut mit Regisseur Denis Villeneuve zusammen, mit dem er bereits bei ‚Dune: Part Three‘ vor der Kamera stand. Der aus ‚The Batman‘ bekannte Schauspieler bezeichnete die Verpflichtung als eine außergewöhnliche Ehre. „Diese Rolle ist ein Traum, der für mich wahr wird. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich“, erklärte Pattinson in einem Statement. Außerdem freue er sich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und die bevorstehenden Aufgaben.

Bis zur endgültigen Entscheidung soll es ein umfangreiches Casting gegeben haben. Zu den Namen, die im Zusammenhang mit der begehrten Rolle gehandelt wurden, gehörten unter anderem Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult und Josh O’Connor. Berichten zufolge mussten die fünf Schauspieler sogar an Probeaufnahmen teilnehmen. Amazon MGM Studios bestätigte eine solche Vorauswahl allerdings nicht offiziell. Pattinson, der seinen internationalen Durchbruch als Vampir Edward Cullen in der ‚Twilight‘-Reihe feierte, hatte sich bereits vor Jahren Gedanken über eine mögliche Bond-Rolle gemacht. 2012 sagte er dem Magazin ‚ShortList‘, dass er sich die Aufgabe grundsätzlich vorstellen könne – allerdings lieber erst in zwei Jahrzehnten. „Ich glaube, nach Daniel Craig muss ein neuer Bond schon ein gewisses Gepäck mitbringen. Es wäre absurd, ihn einfach als jungen, vornehmen Typen neu zu erfinden“, erklärte er damals. Sollte er tatsächlich einen jungen Bond spielen, müsse seine Figur seiner Meinung nach zunächst einige schwere Erfahrungen durchmachen.