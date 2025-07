Film James Cameron: Avatar könnte animiertes Spin-off erhalten

Avatar 2 - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 18:13 Uhr

James Cameron hat angedeutet, dass es ein animiertes ‚Avatar‘-Spin-off geben könnte – entweder als Serie oder als Film.

Der 70-jährige Regisseur arbeitet derzeit an der Fertigstellung des nächsten Teils der Science-Fiction-Reihe, ‚Avatar: Fire and Ash‘. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn er hat nun verraten, dass er Disney eine animierte Spin-off-Serie oder einen Animationsfilm vorgeschlagen hat.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ erklärte er: „Ich sagte: ‚Hört zu, ich möchte eine animierte Anthologie-Serie machen, die in der Welt spielt – aber mit Geschichten, die man in dieser Welt nicht erwarten würde.'“ Es könnte also sein, dass diese Ideen in einem animierter Spielfilm veriwkrlich werden: „Eventuell ein Film für Streaming oder fürs Kino.“ Der ‚Terminator‘-Filmemacher erklärte weiter, dieses ‚Avatar‘-Projekt sei vergleichbar mit ‚The Animatrix‘ – dem animierten Anthologie-Spin-off zur ‚Matrix‘-Reihe. „Ein gutes frühes Beispiel ist ‚The Animatrix‘, bei dem sie im ‚Matrix‘-Universum abgeschweift sind. Das sind alles großartige Beispiele dafür, wie wir der Welt von ‚Avatar‘ mehr Tiefe und barocken Detailreichtum verleihen können.“

Cameron hofft, dass die animierte ‚Avatar‘-Serie Vorgeschichten zu Figuren und Nebenhandlungen, die abseits der Kamera in den Filmen passiert sind, liefern wird. Eine Idee für eine Prequel-Handlung hat er auch schon: „Wer ist als Erster auf Pandora gelandet? Die erste Expedition. Man könnte überall hingehen.“ Trotzdem räumte der ‚Titanic‘-Regisseur ein, dass das Projekt noch ganz am Anfang stehe. Er sagte: „Wir haben damit noch nicht viel gemacht. Wir sammeln noch Geschichten und solche Dinge, und ich muss die passenden Boutique-Filmemacher und Animatoren finden, die das machen wollen.“

‚Avatar: Fire and Ash‘ knüpft an die Ereignisse von ‚The Way of Water‘ aus dem Jahr 2022 an und folgt dem Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) und ihrer Familie, die sich einer neuen, bedrohlichen Gefahr durch den feuerbändigenden Stamm der ‚Ash People‘ unter der Führung von Varang (Oona Chaplin) stellen müssen – ein neuer Konflikt entbrennt auf dem aufgewühlten Pandora. ‚Avatar: Fire and Ash‘ kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos.