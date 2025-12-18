Film James Cameron: Enttäuschendes Update zu Arnold Schwarzeneggers Beteiligung an Terminator 7

Bang Showbiz | 18.12.2025, 18:00 Uhr

Arnold Schwarzenegger wird im nächsten Terminator-Film nicht auftreten, wie James Cameron jetzt bestätigt hat.

Der 78-jährige Schauspieler spielte den T-800 seit dem Original von 1984, doch der Regisseur erklärte nun, Schwarzenegger werde im kommenden Teil nicht mehr dabei sein. Es sei Zeit für eine neue Figurengeneration, die das Franchise übernimmt.

Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚The Hollywood Reporter‘ sagte der 71-Jährige über Schwarzenegger:

„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht dabei sein wird. Es ist Zeit für eine neue Generation von Figuren.“ Er fügte hinzu, er habe zuvor darauf bestanden, dass Arnold in ‚Terminator: Dark Fate‘ mitspielt, und dies sei ein großartiger Abschluss für seine Zeit als T-800 gewesen. Künftig müsse es eine breitere Auslegung der Terminator-Idee geben, mit Themen wie Zeitkrieg und Superintelligenz; er wolle neue Dinge ausprobieren, mit denen die Leute noch nicht rechnen.

Auch wenn Schwarzeneggers Kultfigur im neuen Film fehlen wird, ist es nicht das erste Mal, dass der ‚Predator‘-Star in der Reihe aussetzt: 2009 war er in ‚Terminator: Salvation‘ ebenfalls nicht dabei, da er zu dieser Zeit Gouverneur von Kalifornien war.

Auf die Frage, ob er die Grundidee für den nächsten Terminator-Film bereits „geknackt“ habe, erklärte Cameron, er arbeite noch daran. Der ‚Titanic‘-Regisseur bestätigte außerdem, dass er zur Reihe zurückkehren wolle, sobald seine Arbeit an ‚Avatar‘ abgeschlossen sei. Er sagte: „Sobald sich in ein paar Monaten der Staub um ‚Avatar‘ gelegt hat, werde ich mich richtig hineinstürzen. Es gibt eine Menge erzählerischer Probleme zu lösen. Das größte ist: Wie bleibe ich weit genug vor dem entfernt, was wirklich passiert, damit es noch Science-Fiction ist?“