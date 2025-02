Stars James Cameron: Er hat die neuseeländische Staatsbürgerschaft beantragt

28.02.2025

Die neuseeländische Staatsbürgerschaft des Filmemachers soll "unmittelbar bevorstehen".

Der kanadische Filmemacher, der bereits seit Jahren eine Ranch in der Nähe von Wellington in Neuseeland besitzt, möchte die USA unbedingt verlassen, da die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident seiner Meinung nach eine „Abkehr von allem Anständigen“ markiere.

James findet, dass Amerika nicht mehr das Land sei, das es einmal war. In einem Gespräch gegenüber dem neuseeländischen Journalisten Paddy Gower im Podcast ‚The F#$%ing News‘ erzählte Cameron: „Ich habe die Voraussetzungen für die Zeit im Land bereits erfüllt. Ich habe meine Bewerbung eingereicht.“ Und zu Trumps Rückkehr ins Amt fügte der ‚Avatar‘-Filmemacher, der sein Anwesen in Kalifornien 2023 verkaufte, hinzu: „Ich finde es entsetzlich. Ich finde es entsetzlich. Ich sehe eine Abkehr von allem Anständigen.“ Und neben dem Wunsch, durch seine Auswanderung dem politischen Klima in den USA zu entkommen, nannte der 70-Jährige auch die Ähnlichkeiten mit seiner Heimatstadt Ontario und die Freundlichkeit der Menschen in Neuseeland als Gründe für seinen bevorstehenden Umzug.