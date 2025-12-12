Stars James Cameron sorgt sich um die Zukunft des Kinos

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 14:00 Uhr

James Cameron trauert um den „Niedergang des Kinos“.

Der Regisseur von ‚Avatar: Fire and Ash‘ warnt davor, dass der Aufstieg der Streaming-Dienste zu einem „tragischen Jahr“ für das Kinoerlebnis geführt habe, und meint, Filmemacher müssten mit Konventionen brechen, damit es sich für die Menschen lohne, ihr Zuhause zu verlassen, um ihre Werke zu sehen.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Times‘: „Man kann nicht über die Wünsche des Publikums sprechen, ohne den Niedergang des Kinos zu erwähnen. Das Kinoerlebnis wird in unserer kulturellen Diskussion durch Streaming verdrängt. Covid hat dem Kino einen schweren Schlag versetzt, und die Menschen haben sich einer anderen Art des Geschichtenerzählens zugewandt. Wenn die Menschen also ins Kino gehen, wollen sie etwas, das so weit außerhalb der Norm liegt, dass es sich lohnt, einen Babysitter zu engagieren.“ Er fügte hinzu: „Avatar spricht genau diese Zielgruppe an, daher glaube ich nicht, dass es einen großen Rückgang geben wird, aber ich trauere um die Kinokassenumsätze. Wir kommen aus einem tragischen Jahr für das Kino.“

Der 71-jährige Filmemacher gab zu, dass selbst die Zukunft seiner ‚Avatar‘-Reihe nicht mehr sicher ist, obwohl nach dem dritten Film, der nächste Woche erscheint, zwei weitere Teile für 2029 und 2031 geplant sind. „Ich kann nicht hier sitzen und sagen, dass ich Avatar 4 und 5 drehen werde. Die Kosten steigen, die Einnahmen sinken, sodass wir möglicherweise in eine Sackgasse geraten, in der Avatar einfach kein gutes Geschäft mehr ist. Das werden wir in den nächsten Monaten wissen. Ich habe derzeit keine Daten, um diese Entscheidung zu treffen“, so Cameron weiter.