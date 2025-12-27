Film James Cameron verrät seine Pläne für ‚Avatar‘

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2025, 11:22 Uhr

Der Filmemacher hat bereits einen Plan B, falls Disney das Franchise nach 'Avatar: Fire and Ash' nicht fortsetzen wird.

James Cameron will im Falle einer Einstellung des ‚Avatar‘-Franchises eine Pressekonferenz abhalten, um die Handlung von ‚Avatar 4‘ zu enthüllen.

Der Regisseur erklärte, dass die Zukunft von ‚Avatar‘ vom finanziellen Erfolg des dritten Films ‚Avatar: Fire and Ash‘ abhänge. Sollte das Franchise tatsächlich beendet werden, versprach er den Fans trotzdem einen würdigen Abschluss.

Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ enthüllte der Oscar-Preisträger: „Ich weiß nicht, ob die Saga über diesen Punkt hinausgeht. Ich hoffe es. Aber wir müssen jedes Mal aufs Neue beweisen, dass es sich wirtschaftlich lohnt … Wenn wir aus irgendeinem Grund Teil 4 und 5 nicht machen können, halte ich eine Pressekonferenz ab und erzähle euch, was wir vorhatten. Wie wäre das?“

Disney hat ‚Avatar 4‘ derzeit für 2029 eingeplant, ‚Avatar 5‘ soll 2031 erscheinen. Cameron würde die Geschichten außerdem gern als Romane veröffentlichen, hält das jedoch für wenig realistisch, da „die Leute nicht mehr lesen“. Der 71-Jährige erklärte: „Es gibt so viel Kultur, Hintergrundgeschichte und seitliche Details zu diesen Figuren, die bereits ausgearbeitet sind. Ich würde gern etwas machen, das dieses Maß an Detailtiefe hat. Aber dafür gibt es kein Geschäftsmodell mehr.“ Der Filmemacher fügte hinzu: „Trotzdem wäre es vielleicht gut, eine kanonische Aufzeichnung dessen zu haben, was eigentlich geplant war.“

‚Avatar: Fire and Ash‘ setzt die Geschichte der Familie Sully fort, angeführt von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña). Zum Cast gehören außerdem Sigourney Weaver als Kiri, Britain Dalton als Lo’ak, Trinity Jo-Li Bliss als Tuk und Jack Champion als Spider sowie Stephen Lang als Quaritch, Kate Winslet als Ronal, Cliff Curtis als Tonowari und Bailey Bass als Tsireya.