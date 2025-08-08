Stars James Cameron warnt vor kommender Apokalypse im ‚Terminator‘-Stil

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 18:16 Uhr

James Cameron hat gewarnt, dass die Welt am Rande einer „Terminator-ähnlichen Apokalypse“ steht.

Der Filmemacher äußerte in den letzten Jahren seine Befürchtungen über den Aufstieg der KI. Er räumte ein, dass es möglich sei, dass die Menschheit vor der Auslöschung steht, wenn einem künstlichen Intelligenznetzwerk Zugang zu Waffensystemen gewährt wird – so wie es in seinem Sci-Fi-Film ‚The Terminator‘ aus dem Jahr 1984 mit Arnold Schwarzenegger vorhergesagt wurde.

„Ich denke immer noch, dass die Gefahr einer Terminator-ähnlichen Apokalypse besteht, wenn man KI mit Waffensystemen kombiniert – bis hin zu nuklearen Waffensystemen, nuklearer Verteidigung, Gegenschlägen, all diesen Dingen“, sagte Cameron jetzt gegenüber dem Magazin ‚Rolling Stone‘. Seine Begründung: „Weil das Einsatzgebiet so schnell ist, die Entscheidungsfenster so kurz sind, würde es eine Superintelligenz erfordern, um es zu verarbeiten, und vielleicht sind wir klug genug, einen Menschen in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen.“ Auch Menschen seien aber fehlbar und der Filmemacher betont, dass bereits viele Fehler gemacht wurden, die die Menschheit an den Rand internationaler Zwischenfälle gebracht haben, die zu einem Atomkrieg hätten führen können.

Cameron fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, wir stehen an einer Schwelle in der menschlichen Entwicklung, an der es drei existenzielle Bedrohungen gibt: das Klima und die allgemeine Zerstörung der natürlichen Welt, Atomwaffen und Superintelligenz. Sie treten alle irgendwie gleichzeitig auf und erreichen ihren Höhepunkt …“