Film James Gunn: Adria Arjona wäre eine ‚großartige‘ Wonder Woman

Adria Arjona attends the UK Sneak Peek Event of Andor Season 2 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 10:00 Uhr

Der Regisseur ist ein großer Fan der Schauspielerin, mit der er bereits früher zusammengearbeitet hat.

James Gunn glaubt, dass Adria Arjona eine „großartige“ Wonder Woman wäre.

Der Regisseur und sein langjähriger Produzent Peter Safran wurden 2022 zu Co-Vorsitzenden und Co-CEOs von DC Studios ernannt. Kürzlich sorgte James für Spekulationen, er könnte die ‚A Killer Romance‘-Darstellerin als Amazonen-Kriegerin besetzen, nachdem er ihr auf Social Media gefolgt war.

Obwohl der 59-Jährige betonte, dass sein Verhalten in den sozialen Medien keine versteckte Aussage beinhalte, räumte er ein, dass Adria – mit der er bereits 2016 bei ‚Das Belko Experiment‘ zusammenarbeitete – eine großartige Ergänzung für das DC-Universum wäre.

Gegenüber ‚Extra‘ sagte er: „Ich folge Adria auf Instagram, aber alle kamen gleich mit: ‚Er folgt ihr, das heißt, sie wird Wonder Woman.‘ Übrigens: Sie wäre eine großartige Wonder Woman. Sie war in einem Film, den ich vor sieben Jahren gemacht habe.“ Der Filmemacher fügte hinzu: „Wir sind seitdem befreundet und kennen uns seit damals. Ich bin ihr damals schon gefolgt – nicht erst jetzt.“

Anfang des Jahres deutete Adria an, dass sie gern mit James Gunn im DC-Universum zusammenarbeiten würde. Gegenüber ‚CinemaBlend‘ schwärmte sie: „Ich liebe James Gunn. Er hat mir meine erste Filmrolle überhaupt gegeben – mein erster Studiofilm – also verdanke ich ihm eine Menge.“ Auf die Frage, ob ihre Verbindung in den sozialen Medien etwas zu bedeuten habe, antwortete die 33-Jährige vielsagend mit gekreuzten Fingern: „Ich weiß nicht.“