Film James Gunn: Er spricht über Margot Robbies Comeback als Harley Quinn

Bang Showbiz | 14.08.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher lässt seine Fans über eine mögliche Rückkehr des Stars in der Rolle der Harley Quinn weiterhin im Ungewissen.

James Gunn lässt seine Fans über Margot Robbies mögliche Rückkehr in der Rolle der Harley Quinn weiterhin im Ungewissen.

Die ‚Barbie‘-Schauspielerin ist zum Synonym für den Part der Harley Quinn geworden und hat die Antiheldin in den drei großen DC-Filmen ‚Suicide Squad‘ (2016), ‚Birds of Prey‘ (2020) und ‚The Suicide Squad‘ (2021), gespielt.

Während das DC-Universum unter Gunns Führung aktuell überarbeitet wird, bleibt Robbies Zukunft im Franchise ungewiss. James, der mittlerweile CEO und Co-Vorsitzender der DC Studios ist, wurde in einem Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ danach gefragt, ob Robbie ihre Rolle erneut spielen würde. Der Regisseur verriet: „Das wird sich später herausstellen.“ Während sich der Filmemacher über Harley bedeckt hielt, deutete er Pläne für einen weiteren ‚Suicide Squad‘-Star an: Idris Elbas Bloodsport. Gunn fügte hinzu: „Ich bin immer auf der Suche nach einem Ort für Bloodsport und überlege, was ich damit anfangen kann. Mal sehen, was passieren wird.“ Robbie konnte sich unterdessen auch außerhalb der Welt der Superhelden einen Namen machen und erntete mit ihrem Film ‚Barbie‘, der 2023 zu einem kulturellen Phänomen wurde, viel Lob von den Kritikern. Robbie ist aktuell in Gesprächen für eine Hauptrolle in Tim Burtons ‚Attack of the Fifty Foot Woman‘-Remake.