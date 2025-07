Film James Gunn weigerte sich, Eichhörnchen-Szene in ‚Superman‘ herauszuschneiden

Bang Showbiz | 23.07.2025

Der Regisseur ist ein großer Fan der Szene, in der Superman das Tierchen vor einem Monster rettet.

James Gunn brachte es nicht übers Herz, die Eichhörnchen-Szene in ‚Superman‘ herauszuschneiden – obwohl sie das Testpublikum irritierte.

In dem neuen Blockbuster wird der Superheld – gespielt von David Corenswet – dabei gezeigt, wie er ein Eichhörnchen rettet, während die Stadt Metropolis von einem riesigen Monster angegriffen wird. Der Regisseur gab zu, dass es sich dabei um eine der am heißesten diskutierten Szenen des Films handelte. Dennoch entschied er sich dazu, sie beizubehalten – obwohl Zuschauer bei Testvorführungen erklärten, dass sie das Tier „nicht mochten“.

Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin verriet Gunn: „Es war wahrscheinlich die zweit- oder drittumstrittenste Szene im ganzen Film. Denn wir zeigten sie dem Testpublikum und einige Leute mochten das Eichhörnchen nicht. Sie sagten Sachen wie: ‚Warum zum Teufel rettet er ein Eichhörnchen? Warum nimmt er sich die Zeit dafür?'“

Der Filmemacher räumte ein, dass er die Szene probehalber rausgenommen habe. „Aber ich dachte nur: ‚Ich vermisse das Eichhörnchen. Er muss das Eichhörnchen retten.‘ Außerdem gab es geografisch ein paar Probleme damit, wo Superman am Ende landet, wenn er nicht mit dem Eichhörnchen rüberfliegt.“ Deshalb habe er das Tier „trotz der Proteste einiger Leute aus meinem Team wieder eingefügt“.

In einem Interview mit der ‚New York Times‘ ging Gunn noch näher auf die umstrittene Szene ein: „Viele Leute waren gegen das Eichhörnchen. Sie fanden, es sei zu viel. Und am Ende läuft es darauf hinaus: Magst du Eichhörnchen oder nicht?“ Der 58-Jährige betonte: „Ich liebe Eichhörnchen. Wenn der Schwanz eines Monsters auf ein Eichhörnchen zuschlägt, würde ich es retten – wenn ich kann.“ Gunn scherzte: „Ich hab’s schon getan: Jeden Tag hupe ich Eichhörnchen auf der Straße weg.“