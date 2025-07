Film James Gunns Superman erzählt von ‚menschlicher Güte‘

07.07.2025

James Gunns neuer Superman-Film erzählt laut dem Regisseur eine Geschichte über „einfache menschliche Güte“.

Der Hollywood-Regisseur bringt den Superhelden mit David Corenswet in der Hauptrolle, Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor zurück auf die große Leinwand – und betont nun, dass die Handlung bewusst als Spiegelbild der Geschichte der Vereinigten Staaten konzipiert wurde.

„Superman ist die Geschichte Amerikas. Ein Einwanderer, der aus anderen Ländern kommt und das Land bevölkert, aber für mich ist es vor allem eine Geschichte, die sagt: einfache menschliche Güte ist ein Wert, den wir verloren haben“, sagte der Filmemacher jetzt gegenüber der ‚Sunday Times‘. Er erklärte weiter: „Es geht um menschliche Güte – und natürlich wird es Idioten geben, die das beleidigend finden, nur weil es um Güte geht. Aber zur Hölle mit ihnen.“

Der Regisseur ergänzte, dass sein Superman-Film in einer Zeit herauskomme, in der viele Menschen das Gefühl haben, die Hoffnung auf die Güte anderer Menschen verloren zu haben. Deswegen will er die Geschichte von jemandem erzählen, der „einzigartig gut“ ist: „Das fühlt sich gerade jetzt nötig an, weil sich so viel Gemeinheit breitgemacht hat, insbesondere durch öffentliche Figuren, die sich online gemein verhalten. Und ich nehme mich da nicht aus. Es ist ein endloses Spektakel von Millionen Menschen, die online Wutausbrüche haben. Wie soll unsere Kultur da weiterkommen?“ Er kritisiert, dass Konsumenten heute kaum noch wissen können, was real ist und was nicht – und macht das Internet dafür verantwortlich: „Das ist ein sehr schwieriger Zustand für das menschliche Gehirn. Wenn ich einen Knopf drücken könnte, um das Internet verschwinden zu lassen, würde ich es in Betracht ziehen. Und nein, ich mache keine Filme, um die Welt zu verändern – aber wenn ein paar Menschen danach ein bisschen netter sind, würde mich das glücklich machen.“

Gunns ‚Superman‘, der am 11. Juli in die Kinos kommt, folgt dem Titelhelden (David Corenswet), wie er versucht, sein menschliches und kryptonisches Leben miteinander zu vereinen – während Lex Luthor (Nicholas Hoult) alles versucht, um ihn zu Fall zu bringen. Der Film führt außerdem mehrere andere beliebte DC-Helden ein, darunter Guy Gardners Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced) und Mister Terrific (Edi Gathegi).