Stars James Van Der Beek: Nach dem sechsten Kind muss Schluss sein!

James Van Der Beek and wife Kimberly September 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 16:30 Uhr

Der ‚Dawson’s Creek‘-Darsteller ließ sich nach der Geburt seines jüngsten Kindes sterilisieren.

James Van Der Beek ließ nach der Geburt seines jüngsten Kindes eine Vasektomie vornehmen.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Darsteller zieht mit seiner Ehefrau Kimberly die Kids Olivia (14), Joshua (12), Annabel (10), Emilia (8), Gwen (6) und Jeremiah (3) groß. Ursprünglich hatte das Paar nicht geplant, so eine große Familie zu gründen. Deshalb ließ sich James vor einiger Zeit sterilisieren, um sicherzugehen, dass seine Frau nicht noch einmal schwanger werden würde. Kimberly erzählte dazu im Gespräch mit ‚PEOPLE‘: „Wir lieben es Kinder zu haben, aber wir haben es nicht wirklich geplant. Es passierte einfach. Wir hatten nur ein Kind geplant.“

Der Schauspieler, der erst vor kurzem bekannt gab an Darmkrebs zu leiden, fügte amüsiert hinzu: „Eins! Von sechs. Eines war zu hundert Prozent geplant. Ich mache Witze und ich lache, aber naja, wir hatten einfach Glück. Mir wurde klar, dass die einzige Weise, auf die wir das stoppen können, eine medizinische Intervention sein würde.“ Seine Krebsdiagnose veranlasste James und Kimberly derweil dazu, ihre gemeinsame Zeit noch mehr zu genießen. „Es fühlt sich so an, als hätten wir verstanden, was reale, wahrhaftige Präsenz bedeutet, wie es sich anfühlt das Leben auszukosten und in allem das Schöne zu finden“, erklärte Kimberly.