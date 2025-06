Stars Olivia Rodrigo begeistert von Fans, die für gute Konzertplätze Windeln tragen

Bang Showbiz | 28.06.2025, 15:46 Uhr

Olivia Rodrigo lobte ihre Fans dafür, dass sie Windeln getragen haben, um in der ersten Reihe bei ihrem Konzert in London zu stehen.

Die 22-jährige Sängerin war Headlinerin des American Express präsentierten BST Hyde Park Festivals am Freitag (27. Juni) und war erstaunt, wie weit manche Zuschauer gingen, um nahe an die Bühne zu kommen.

Sie sagte dem Publikum: „Da ist ein Schild: ‚Trage Windeln für die erste Reihe‘. Ist das wahr? Habt ihr Windeln getragen? Tragt ihr jetzt eine Windel, um in der ersten Reihe zu sein? Wow. Das ist wirklich unglaublich. Ich liebe euch. Danke, dass ihr das gemacht habt. Das ist verrückt.“

Olivia bezeichnete das Konzert zudem als ihren „Traum-Gig“, nachdem sie erzählt hatte, dass sie schon viele „besondere Momente in London und im Hyde Park“ erlebt habe. Sie fügte hinzu: „Das ist so ein magischer Abend, Leute, wir beobachten gemeinsam den Sonnenuntergang, es ist sehr romantisch.“ Die in Kalifornien geborene Amerikanerin schwärmte danach weiter über England: „Ich liebe alles Englische. Ich liebe englischen Humor. Ich liebe die kleinen Süßigkeiten von M S. Zum Frühstück gibt’s jeden Morgen ein weiches Ei mit Soldiers. Ich versuche, ein englisches Mädchen zu sein. Ich liebe englische Musik und – wie der Zufall so spielt – ich liebe auch englische Jungs.“

Olivia eröffnete ihr Set mit ‚bad idea right?‘. Dann folgten ‚ballad of a homeschooled girl‘ und ‚vampire‘. Sie begrüßte auch Ed Sheeran auf der Bühne für ein Duett von ‚The A Team‘ und schloss mit ‚brutal‘, ‚all-american b****‘, ‚good 4 u‘ und ‚get him back!‘