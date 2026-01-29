Film James Wan macht ‚Saw‘ wieder ‚gruselig‘

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur will für den neuen 'Saw'-Film zurück zu den Wurzeln der Horror-Reihe kehren.

James Wan verrät, dass er den nächsten ‚Saw‘-Film wieder „gruselig“ machen möchte, während er sich auf seine Rückkehr zur langlebigen Horrorreihe vorbereitet.

Im Gespräch mit Isaac Feldberg von Letterboxd sprach Wan beim Sundance Film Festival über seine Beteiligung am kommenden elften Teil und seinen Wunsch, den Geist des ersten Films wieder einzufangen. „Wenn ich nun endlich wieder dazu zurückkehre, habe ich wahrscheinlich den frischesten Blick darauf. Ich habe das Gefühl, mit einer neuen Perspektive zurückzukommen, und gleichzeitig weiß ich, dass ich mit diesem nächsten Film zum Geist des ersten Films zurückkehren möchte“, erzählte Wan.

Der Filmemacher erklärte, dass sein Fokus weniger auf blutigen Effekten liege, sondern vielmehr auf psychologischem Horror. „Eines der Dinge, die ich mit dem nächsten ‚Saw‘ unbedingt machen möchte, ist, ihn wieder gruselig zu machen. Ich will ein wirklich angsteinflößendes Saw – nicht nur blutig, sondern psychologisch verstörend, so wie Leigh und ich es im ersten Film gemacht haben“, offenbarte er.

Wan ergänzte, dass er und Co-Schöpfer Leigh Whannell zu Jigsaws ursprünglicher Philosophie zurückkehren wollen. „Leigh und ich wollen beide den Geist dieses ersten Films wieder einfangen und Jigsaws Philosophie erneut aufgreifen – nämlich dass er es auf Menschen abgesehen hat, die ihr Leben nicht wertschätzen“, erzählte er. Der 48-Jährige fügte hinzu: „Wenn du ein Mistkerl bist, dein Leben aber zu schätzen weißt, sieht er dich nicht als jemanden, der sein Leben verschwendet.“ Genau zu diesem Aspekt wolle er zurückkehren – „zu dem, was wir im ersten Film bereits angerissen haben.“

Abschließend blickte Wan auf die lange Geschichte der Filmreihe zurück: „Der nächste Film wird der elfte Teil sein, und es gab viele Filme in dieser Welt. Wir müssen etwas anderes machen, um eine neue Generation zu erreichen, die nicht mit der Reihe aufgewachsen ist.“