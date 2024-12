Stars Jamie Foxx: Das Gitarrenspiel seiner Tochter Anelise rettete ihm das Leben

Jamie Foxx - Creed III premiere 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 16:00 Uhr

Jamie Foxx glaubt, dass das Gitarrenspiel seiner Tochter Anelise ihm das Leben rettete, nachdem er wegen einer Hirnblutung einen Schlaganfall erlitt.

Der ,Creed III‘-Star war im April letzten Jahres ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er eine mysteriöse „medizinische Komplikation“ erlebte.

Foxx sprach in der Netflix-Spezialsendung ,Jamie Foxx: What Had Happened Was….‘ detailliert über seine gesundheitlichen Probleme. Der 56-jährige Komiker, der die 16-jährige Anelise mit seiner Ex-Partnerin Kristin Grannis hat, erzählte, dass das Personal des Piedmont Hospital in Atlanta dachte, dass sie ihn in den ersten 13 bis 15 Tagen seines Aufenthalts „verlieren“ würden. Aber wie durch ein Wunder begannen seine Vitalfunktionen damit, „nach unten zu gehen“, als die Teenagerin damit begann, am Bett ihres Vaters auf dem Instrument zu spielen: „Sie sagten, in den ersten 15 Tagen hätten sie gedacht, dass sie mich verlieren würden, da meine Vitalfunktionen außer Kontrolle geraten waren. Es gab einen Zeitraum von 13 oder 14 Tagen, in dem sie sagten, sie müssen mich beruhigen und mir alle Medikamente geben, die sie konnten.“ Jamie erklärte: „Da geschah ein Wunder und dieses Wunder wirkte durch meine jüngste Tochter. Sie ist 14. Ich wollte nicht, dass sie mich so sieht, aber sie ist mit ihrer Gitarre in mein Krankenzimmer geschlichen und sagte: ‚Ich weiß, was mein Papa braucht … das ist mein Papa.‘“