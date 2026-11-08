Stars Jamie Lee Curtis fühlt sich Rob Reiners Kindern heute noch näher

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2026, 12:00 Uhr

Jamie Lee Curtis ist nach dem Tod von Rob und Michele Reiner enger mit deren Kindern zusammengewachsen und bezeichnete sie als "Familie".

Jamie Lee Curtis fühlt sich Rob und Michele Reiners Kindern inzwischen noch mehr verbunden.

Der Tod des Ehepaars im vergangenen Dezember hat die Schauspielerin schwer getroffen. Gleichzeitig hat die Tragödie ihre Verbundenheit mit Jake und Romy Reiner weiter gestärkt. Deren Bruder Nick steht unter dem Verdacht, seine Eltern getötet zu haben. „Natürlich, ich meine, wir sind eine Familie. So etwas bringt Menschen einander unglaublich viel näher“, erklärte der ‚Halloween‘-Star im Gespräch mit ‚Extra‘.

Besonders emotional für Curtis sei ein gemeinsames Interview mit Jake gewesen, bei dem sie Schulter an Schulter gesessen hätten. Allein seine Anwesenheit habe sie tief bewegt. „Und dann spricht er natürlich auch über seine Eltern und ihre wunderbare Beziehung“, ergänzte sie. Im September hatte die 67-Jährige Rob und Michele Reiner bei den Emmy Awards mit einer bewegenden Gedenkrede geehrt. Im Nachhinein räumte sie ein, dass dieser Moment schwieriger gewesen sei, als sie zunächst erwartet hatte.

Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ schilderte Curtis, wie eng sie und ihr Ehemann Christopher Guest seit Jahrzehnten mit dem ‚Harry und Sally‘-Regisseur und dessen Frau verbunden waren. „Wir haben am 18. Dezember 1984 in Robs Haus geheiratet. Rob war mein Trauzeuge“, erzählte sie. Zudem sei Rob der Patenonkel ihrer Tochter Annie gewesen.

Curtis betonte, sie habe sich bei den Emmys dafür verantwortlich gefühlt, all jene zu repräsentieren, die um das Ehepaar trauerten – von Fremden und Fans über Kollegen und Freunde bis hin zu engen Vertrauten und Familienangehörigen. „Ich war dazu bereit und habe es gerne getan“, betonte sie. Allerdings sei die Aufgabe „herausfordernd“ gewesen. „Ich habe es gerne gemacht, aber es war etwas schwieriger, als ich erwartet hatte. Es ist ein wenig seltsam, denn einerseits ist es eine sehr private Trauer, andererseits stehe ich in der Öffentlichkeit. Ich versuche, da irgendwie die richtige Balance zu finden“, erklärte die Oscar-Preisträgerin.

Nick Reiner hat auf die beiden Mordvorwürfe auf nicht schuldig plädiert und befindet sich weiterhin ohne Möglichkeit auf Kaution in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern Rob und Michele Reiner im Dezember 2025 in ihrem Haus in Los Angeles getötet zu haben.