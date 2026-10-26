Stars Jamie Lee Curtis trauert im Stillen um Rob und Michele Reiner

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 10:00 Uhr

Jamie Lee Curtis trauert im Stillen um Rob und Michele Reiner.

Jamie Lee Curtis verarbeitet den Tod ihrer Freunde Rob und Michele Reiner in tiefer, sehr persönlicher Trauer.

Die 67-jährige Schauspielerin, bekannt aus ‚Halloween‘, war am Boden zerstört, als der Regisseur und seine Frau im vergangenen Dezember in ihrem Haus in Los Angeles getötet wurden. Curtis verband eine langjährige Freundschaft mit dem Ehepaar. Bei der Emmy-Verleihung im September ehrte sie die Verstorbenen mit einer bewegenden Würdigung. Nun räumte sie ein, dass dieser Moment schwieriger gewesen sei, als sie erwartet hatte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich war ihnen natürlich sehr nah. […] Wir hatten natürlich eine enge Verbindung. Was ich damit sagen möchte: Ich fühlte mich bei der Emmy-Verleihung dafür verantwortlich, all jene zu vertreten, die um sie trauern – Fremde, Fans, Kollegen, Freunde, enge Freunde und Familienangehörige. Ich habe mich dieser Aufgabe gerne gestellt.“

Curtis fügte hinzu: „Es war sehr herausfordernd. Ich habe es gerne getan, aber es war etwas schwieriger, als ich erwartet hatte. Es ist eine seltsame Situation, weil ich meine Trauer eigentlich ganz privat erlebe, gleichzeitig aber in der Öffentlichkeit stehe. Ich versuche, diesen schmalen Grat irgendwie zu meistern.“ Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie vor ihrem Auftritt immer wieder das Lied ‚Bridge Over Troubled Water‘ gehört hatte. Sie wollte sich auf diese Weise emotional auf den Moment vorbereiten und verhindern, dass sie von ihrer Trauer überwältigt würde, wenn das Stück während der Preisverleihung gespielt wurde. Sie erklärte: „Ich war bei der Probe, und dort wurde ‚Bridge Over Troubled Water‘ gespielt. Bei der Trauerbewältigung gibt es eine Übung, bei der man versucht, sich schrittweise an etwas zu gewöhnen, das starke Gefühle auslöst. Deshalb habe ich mir das Lied am darauffolgenden Tag immer wieder angehört, um mich daran zu gewöhnen.“

Im kommenden Monat wird Curtis ihren Freunden erneut die Ehre erweisen. Sie erhält als erste Preisträgerin den neu ins Leben gerufenen Michele and Rob Reiner Champion for Change Award. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Cape and Gown Gala des Children’s Institute verliehen, deren Erlöse der Organisation zugutekommen. Das Kinderhilfswerk wird von Martine Singer, der Schwester von Michele Reiner, geleitet. Curtis betonte, dass ihre Rede bei der Veranstaltung am 8. November nicht wie eine „Trauerfeier“ klingen solle. Sie wolle das Leben ihrer Freunde würdigen und aus dem traurigen Anlass eine Feier zu ihren Ehren machen. Sie sagte: „Rob und Michele haben ein Leben geführt, das gefeiert werden sollte. Sie hätten nicht gewollt, dass diese Veranstaltung bedrückend ist oder wie eine Beerdigung wirkt. Es muss eine Feier werden.“