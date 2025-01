Stars Jamie Lee Curtis: Ihr Zuhause hat die Flammen überlebt

Jamie Lee Curtis - August 2024 - Borderlands fan event - TCL Chinese Theater - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin kann sich im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen glücklich schätzen.

Jamie Lee Curtis’ Anwesen hat wie durch ein Wunder die schrecklichen Waldbrände in Los Angeles überlebt.

Die 66-jährige Schauspielerin hat in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie wieder in ihre Villa in Pacific Palisades zurückkehren konnte. Die Flammen, denen bisher bereits 27 Menschen zum Opfer fielen und die die Häuser tausender Menschen zerstörten, hatten Curtis’ Zuhause glücklicherweise verschont. Neben ein Video, in dem eine Drossel aus einer Schale in ihrem Garten trinkt, schrieb Jamie auf Instagram: „Wir haben es zurück in unser intaktes Haus geschafft. Als wir gingen und den Security-Teams und Nachbarjungs dankten, erinnerte mich diese wunderschöne Drossel an die Tiere, die mit uns in unserem wunderschönen Canyon leben, sie überlebte diese schrecklichen, angsteinflößenden Feuer, die mit so viel Gewalt so viel genommen haben.“

Bereits vor einigen Tagen hatte Curtis die Situation in Los Angeles als eine „Katastrophe“ beschrieben. In der Talksendung ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte sie: „Wie ihr wisst, da wo ich lebe, brennt es gerade. Der ganze Stadtteil Pacific Palisades steht in Flammen. Ich bin letzte Nacht hier her geflogen, ich war im Flugzeug und ich bekam Nachrichten und es ist verdammt nochmal schlimm, Leute. Es ist eine Katastrophe in Südkalifornien. Alles: Der Supermarkt, in dem ich einkaufe, die Schulen, auf die meine Kinder gehen. Viele, viele, viele Freunde haben ihre Häuser verloren. Also es ist eine wirklich schreckliche Situation.“