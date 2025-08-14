Stars Jamie Lynn Spears: Ihre Tochter Maddie spricht über ihren Quad-Unfall

Jamie Lynn Spears‘ Tochter Maddie hat neun Jahre nach ihrem beinahe tödlichen Quad-Unfall darüber gescherzt, dass sie „sehr anfällig für Unfälle“ sei.

Die 17-jährige Tochter der ehemaligen ‚Zoey 101‘-Schauspielerin war gerade einmal acht Jahre alt, als sie in einen Quad-Unfall verwickelt war, der sie ins Koma fallen ließ.

In einem YouTube-Video, in dem sie über ihre Verletzungen und Krankheiten in der Kindheit spricht, verriet Maddie: „Ich habe allerdings einen Unfall gehabt. Ich lag im Koma und bin wieder zum Leben erwacht und ich bin sehr gesegnet. Also ja, ich war einfach sehr anfällig für Unfälle. Ich schwöre, meine Eltern sind unglaublich und sie haben mir nichts getan.“ Die Teenagerin bemerkte, dass sie in jungen Jahren „immer wieder im Krankenhaus“ gewesen sei und sich „ständig Behandlungen“ für eine Reihe von Gesundheitsproblemen unterzog. Der Star fügte hinzu: „Ich war sehr krank, als ich noch ganz klein war. Ich hatte schlimmes Asthma.“ Im Februar 2017 hatte sich ein Geländefahrzeug (ATV), mit dem Maddie unterwegs war, in einem Teich überschlagen und sie wäre fast ertrunken.