Stars Jamie Oliver: Jennifer Aniston engagierte ihn für Brad Pitts 40. Geburtstag

Jamie Oliver at Big Feastival - Aug 17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 18:00 Uhr

Jamie Oliver enthüllte, dass er „Brad Pitts 40. Geburtstagsgeschenk“ von Jennifer Aniston gewesen sei.

Der 49-jährige Koch war 2003 von der ehemaligen ‚Friends‘-Schauspielerin angeheuert worden, um für den besonderen Geburtstag ihres damaligen Ehemanns ein Festessen zu kochen.

In der australischen ‚Fitzy + Wippa with Kate Ritchie‘-Radiosendung sagte Oliver: „Ich war tatsächlich Brad Pitts 40. Geburtstagsgeschenk von Jen. Sie rief mich an und wir legten dreimal auf, weil wir nicht glauben konnten, dass sie es war. Wir dachten, es sei jemand, der sich einen Scherz erlaubte. Sie musste also über ihren Agenten zu meinem Agenten gehen, aber ich hatte eigentlich keinen Agenten, also hat es eine Weile gedauert. Aber im Grunde wurden wir eingeflogen. Ich habe es einfach gemacht.“ Jennifer erzählte Jamie, dass Brad ein großer Fan seiner TV-Sendungen sei, und er erklärte sich bereit, kostenlos für sie zu kochen: „Sie fragte: ‚Würdest du für Brad kochen? Er steht total auf ‚The Naked Chef‘ und das ganze Zeug, er sieht es sich im Fernsehen an und so.‘ Ich sagte: ‚Aber auf jeden Fall, und ich mache es aus Liebe, da ich euch liebe.‘ Ich koche aber nicht absichtlich für Prominente, [ich] mache es nur, wenn ich im Restaurant arbeite und sie da sind, oder wenn ich von jemandem gefragt werde, den ich liebe oder bewundere, was bei Jen und Brad der Fall war.“ Der Sternekoch verriet auch, dass er seit dem Festessen mit Jennifer und Brad in Kontakt blieb.