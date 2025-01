Stars Jan Köppen schickt Bill Kaulitz „Dickpic“ nach Timur Ülkers P*nis-Beichte

Jan Koeppen - 23.11.2017 - Koeln-Huerth - picture alliance und Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 14:00 Uhr

Jan Köppen springt auf den Witz zwischen Bill Kaulitz und Timur Ülker über ein angebliches P*nisfoto auf.

Vor einigen Wochen kündigte Bill in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ an, eine „heiße Geschichte“ über GZSZ-Star Timur erzählen zu können. Im Dschungelcamp gab Timur dann schließlich zu, dass es um ein „Dickpic“ geht, dass er dem Tokio Hotel-Frontmann einmal als Scherz geschickt hatte, nachdem die beiden Männer auf einer Party ins Blödeln gekommen waren. Jetzt machte sich auch Dschungel-Moderator Jan Köppen einen Spaß aus der Sache und schloss sich dem Witz an.

„Das hier was übrigens mein Dickpic für Bill Kaulitz. Nur, dass ihr Bescheid wisst“, schrieb Jam Köppen in seiner Instagram-Story. Dazu teilte er auch das betreffende „intime Foto“ – allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Zeichnung des männlichen Geschlechtsteils auf einem Collegeblock. Bill spielte den Witz aber mit. Er teilte den „Willy für Billy“ – wie Jan Köppen die Zeichnung nennt – ebenfalls in seiner Story und setzte einen kleinen goldenen Pokal daneben. Dazu schrieb er: „Der Gewinner.“

Erst vor Tagen sorgte Bill außerdem für Wirbel, als er verkündete, das Bild von Timur sogar noch auf dem Handy gespeichert zu haben. Der Instagram-Account von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ fragte nach Timurs Beichte im Dschungel prompt bei Bill nach, ob das Foto noch existiere. „Klar, ich slide gleich in eure DMs“, witzelte der Musiker daraufhin.