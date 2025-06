Stars Tokio Hotel: Kündigen sie hier Album Nummer 7 an?

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 14:00 Uhr

In einem Instagram-Post scheinen Bill Kaulitz und Co. ein brandneues Album anzuteasern.

Das nächste Studioalbum von Tokio Hotel könnte in den Startlöchern stehen.

Die Band um Bill und Tom Kaulitz brachte zuletzt 2022 die Platte ‚2001‘ heraus. Seit drei Jahren warten die Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger. Nun deuten die Musiker auf Instagram an, möglicherweise bald ein neues Album zu veröffentlichen.

Die Gruppe – außerdem bestehend aus Georg Listing und Gustav Schäfer – teilte ein witziges Video, in dem die vier Mitglieder einen Instagram-Filter nutzen. Dieser blendet in Sekundenschnelle verschiedene Vorhersagen für ihren künftigen Beziehungsstatus ein. Von „Dating“, „in einer Beziehung“ und „Liebeskummer“ war alles mit dabei.

Am Ende blieb der Zufallsgenerator bei „schwanger“ stehen – und die Tokio Hotel-Stars jubelten freudig und überrascht zugleich. Zu dem lustigen Clip schrieben die Musiker: „Schwanger mit #TH7“. Außerdem verwendeten sie die Hashtags „neue Musik“ und „unveröffentlicht“. Das Video wurde untermalt vom neuen Tokio Hotel-Song ‚How to Love‘, der am Freitag (20. Juni) erscheint.

Auch im Interview mit ‚Radio Energy‘ kündigten die ‚Durch den Monsun‘-Interpreten an, in naher Zukunft neue Musik herauszubringen. Gitarrist Tom Kaulitz verriet: „Ich weiß, da lade ich die Last wieder auf meine Schultern, aber es wird ein neues Album geben vor der nächsten Tour. Wie viele Songs und was alles auf das Album kommt, können wir jetzt noch nicht sagen.“ Sein Bruder Bill Kaulitz fügte hinzu: „Es werden auf jeden Fall noch mehrere Singles vorher kommen und das wird auch noch einen Moment dauern, aber der Grundstein ist gelegt.“