Stars Meilenstein: Bill Kaulitz hat es auf das deutsche Vogue-Cover geschafft

Bang Showbiz | 13.06.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Frontmann ließ sich für das Modemagazin an einem ungewöhnlichen Ort ablichten.

Bill Kaulitz reiste für sein ‚Vogue‘-Cover zurück in die Vergangenheit.

Der Tokio-Hotel-Frontmann hat einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Als erster deutscher Mann durfte er alleine auf das Titelblatt des legendären Modemagazins. Bills Cover ziert die Juli-/Augustausgabe der deutschen ‚Vogue‘ und zeigt den 35-jährigen Sänger in seiner alten Heimat. Über das Fotoshooting sagte die Verantwortliche Kerstin Weng in einem Statement: „Wir fotografierten ihn in Loitsche, seinem Heimatdorf in Sachsen-Anhalt, sowie auf dem nahegelegenen Kaliberg, einem riesigen Hügel des hiesigen Salzbergwerks. Selten machte ein Shooting mehr Spaß, was natürlich auch an der lebensfrohen und positiven Art von Bill liegt.“

In ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ hatten Bill und sein Zwillingsbruder Tom erst vor kurzem über ihre schwierige Kindheit in Loitsche gesprochen. „Angst, Gewalt und Hass“ seien an der Tagesordnung gewesen und die extravagante Art des späteren Popstars habe ihm den Alltag regelmäßig zur Hölle gemacht. Bills guter Freund Andreas Gühne erinnert sich im Gespräch mit ‚Vogue‘: „In dieser Gegend wussten damals alle, wer die Kaulitz-Zwillinge waren, noch bevor sie mit Tokio Hotel zu Stars wurden.“ Heute leben die beiden Brüder in Los Angeles, weit weg von der ostdeutschen Provinz. Der Umzug nach Kalifornien sei laut Gühne die beste Entscheidung für seine Freunde gewesen. „Bill hat sich dort stark verändert, und zwar zum absolut Positiven“, betont er im Interview.