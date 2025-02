Stars Jana Ina Zarrella schaut morgens als erstes auf ihr Handy

Bang Showbiz | 05.02.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Schönheit weiß, dass ihre Morgenroutine nicht unbedingt gesund ist.

Jana Ina Zarrella schämt sich dafür, morgens als erstes auf ihr Handy zu schauen.

Eigentlich ist das Model laut eigener Aussage überhaupt kein Morgenmensch. Für ihre zwei Kinder, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella großzieht, quält sich Jana Ina jedoch regelmäßig früh aus den Federn – immerhin müssen die beiden Kids ja pünktlich zur Schule. In der Sendung ‚Frühstück bei Barbara‘, in der Moderatorin Barbara Schöneberger Promis empfängt, um über typische Morgenthemen zu quatschen, gab Jana Ina unumwunden zu: „Ich bin ein Mensch, der nicht dafür geboren wurde, früh aufzustehen.“ Glücklicherweise, so erzählt die TV-Schönheit weiter, höre sie von Giovannis Bettseite des Öfteren die Worte: „Bleib liegen, ich steh‘ auf.“

Auf die Frage, was sie morgens als erstes nach dem Aufwachen tue, antwortet Jana Ina offen: „Ich gehe zur Toilette. Und ich gebe zu: Ich gucke manchmal direkt auf mein Handy. Das ist total ungesund.“ Auch Barbara Schöneberger bekennt sich schuldig, häufig morgens als erstes zu scrollen: „Das ist ganz ekelhaft. Und dann guckst du bei Instagram? Ich glaube, ich habe schon dreieinhalb Jahre meines Lebens auf Instagram verbracht.“ Dass Instagram seine Nutzer in eine Art Zombies verwandelt wissen die beiden Frauen nur zu gut. „Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch gar nicht mehr seelisch präsent. Da ist nur mein Finger, der sich bewegt und immer wieder scrollt. Und ich gucke, aber registriere es gar nicht mehr“, gibt Jana Ina zu. Eine Lösung für ihre Handysucht haben die zwei Promi-Damen allerdings nicht parat.