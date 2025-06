Stars Schwierige Karrierephase: Giovanni Zarrella offenbart tiefe Selbstzweifel

Giovanni Zarrella - Dec 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 14:00 Uhr

Der italienische Sänger machte nach dem Bro'Sis-Aus eine schwierige Zeit durch.

Giovanni Zarrella enthüllt, wie er mit den Rückschlägen in seiner Karriere umging.

Der italienische Sänger gehört zu den beliebtesten Schlagerstars. Mit der ‚Giovanni Zarrella Show‘ hat er seine eigene Sendung im ZDF. Ursprünglich schaffte Giovanni 2001 mit der ‚Popstars‘-Band Bro’Sis den großen Durchbruch. Doch nachdem sich die Gruppe 2006 auflöste, machte er die schwerste Zeit seines Lebens durch. Denn obwohl er weiter Musik veröffentlichte, fehlte das öffentliche Interesse an seinen neuen Projekten.

„Es hat nach der Trennung fast 15 Jahre gedauert, bis ich wieder auf der musikalischen Landkarte zu finden war. Ich habe damals gedacht: Vielleicht darf ich das nie wieder machen“, gestand der 47-Jährige im Gespräch mit der ‚Apotheken Umschau‘. Während dieser Zeit sei es ihm schwergefallen, zufrieden zu sein. „Man fängt an, an sich zu zweifeln, nicht mehr an sich zu glauben und andere für sein Glück verantwortlich zu machen“, erzählte der Italiener.

Besonders gestört habe ihn der Umstand, dass er seine Kunst nicht mehr in einem öffentlichen Rahmen präsentieren konnte. „Plötzlich brechen TV-Formate weg, in denen du eigentlich ein gern gesehener Gast warst. Und du darfst nicht mehr auf die roten Teppiche, weil du einfach nicht mehr angesagt bist“, berichtete Giovanni.

Als sein Album 2019 in die Charts einstieg und Platz zwei erreichte, sei ihm „ein Zementblock vom Herzen“ gefallen. All diese Erfahrungen hätten ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute sei. „Und dafür war diese Zeit Gold wert. Ich lasse mich heute nicht mehr runterziehen. Ich habe gelernt, dass man den ganzen Weg gehen muss, auch wenn er mal 15 Jahre dauert“, erklärte der TV-Star.