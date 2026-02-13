Stars Jane Fonda: Sie liegt nachts wach und überlegt, was sie Donald Trump sagen würde

Jane Fonda - Cannes Film Festival 2023

Bang Showbiz | 13.02.2026, 19:02 Uhr

Jane Fonda liegt im Bett und stellt sich vor, was sie Präsident Donald Trump sagen würde.

Die 88-jährige Schauspielerin verriet, dass sie kurz vor dem Einschlafen oft darüber nachdenkt, welche deutlichen Worte sie an den 79-jährigen US-Präsidenten richten würde, wenn sich die Gelegenheit ergäbe. Fonda glaubt, Trumps Verhaltensweisen zu verstehen, nachdem sie zehn Jahre mit ihrem Ex-Ehemann Ted Turner zusammengelebt hat.

Im Podcast ‚On with Kara Swisher‘ sagte Jane: „In meinem Kopf führe ich manchmal Gespräche mit ihm, wenn ich im Bett liege, und ich habe das Gefühl, etwas an ihm zu verstehen, weil ich zehn Jahre mit Ted Turner zusammengelebt habe.“ Es sei wichtig zu verstehen, was er tut und was er sagt, findet sie. „Verhalten ist die Sprache von Traumatisierten, und man muss hindurchsehen.“

Sie zog Parallelen zwischen Trump und Turner – mit dem sie von 1991 bis 2001 verheiratet war – insbesondere im Hinblick auf „frühe Traumata durch den Vater“. Sie sagte über Trump: „Ich würde versuchen, sein Herz zu erreichen.“ Fonda betonte, sie „hasse“ Trump nicht, und erklärte, man müsse hinter seine kontroversen Aussagen und Handlungen blicken, um den „traumatisierten Menschen“ zu erkennen. Sie sagte weiter: „Man kann das Verhalten hassen, aber man muss dahinter den traumatisierten Menschen sehen und ihn nicht hassen, denn wenn man ihn hasst, zieht es einen selbst runter. Ich hasse ihn nicht.“

Fonda erklärte außerdem, „all diese Männer“ – darunter auch Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk – seien „nicht gesund“. Sie sagte: „Ich sehe all diese Männer und Musk und die anderen – sie sind einfach nicht gesund. Es ist diese Un-Gesundheit, die wir ausgelebt sehen. Es tut mir so leid, dass ihnen das in ihrem Leben passiert ist. Und ich würde versuchen, diesen frühen Trump zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass mir das gelingen würde.“