Musik Janet Jackson: Las-Vegas-Residency verlängert

Janet Jackson at Shoreditch House London Oct 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 11:00 Uhr

Janet Jackson hat ihre Residency in Las Vegas verlängert.

Die 58-jährige Sängerin begann ihr 10-tägiges Gastspiel im Resorts World Las Vegas am 30. Dezember und sollte es eigentlich am 15. Februar beenden. Jetzt hat sie sechs weitere Termine am 21., 24., 25., 28., 30. und 31. Mai hinzugefügt. Der Kartenverkauf für diese Shows beginnt am Freitag (17. Januar) um 10 Uhr Ortszeit.

Bobby Reynolds, Senior Vice President von AEG Presents Las Vegas, sagte gegenüber Billboard: „Es gibt keinen besseren Weg, das neue Jahr zu beginnen, als mit der Rückkehr von Janet Jackson in ihrer exklusiven Residency im preisgekrönten Resorts World Theatre. Die Gelegenheit zu haben, Janet zu erleben, wie sie das Jahr 2024 mit zwei aufeinanderfolgenden Auftritten ihrer ikonischen Hits in der Neujahrswoche abschließt, war ein unvergessliches Erlebnis für ihre Fans, und wir freuen uns darauf, dass sie ihr unvergleichliches Talent in insgesamt 12 weiteren Auftritten bis Mai dieses Jahres präsentieren wird.“

Der letzte Auftritt des Stars in Sin City war ,Metamorphosis‘ im Park MGM im Jahr 2019. Vor einer Weile hat Janet verraten, dass sie sich für ihre Tourneen in Form bringt, indem sie auf einem Trampolin singt.