Stars Jannik Kontalis: Ist er das Problem hinter seinen gescheiterten Beziehungen?

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 14:00 Uhr

Jannik Kontalis hat in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen mit seinem turbulenten Liebesleben gemacht.

Für den 28-jährigen ‚Make Love, Fake Love‘-Prominenten, der zuvor mit Yeliz Koc (31) und Gerda Lewis (32) liiert war, sind innerhalb kurzer Zeit zwei Beziehungen gescheitert.

Jannik reflektierte jetzt im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf seinem Account auf Instagram darüber, dass seine gescheiterten Beziehungen auch an ihm liegen könnten. Der Star enthüllte: „Ja, definitiv bestimmt. Liegt ja auch immer im Auge deines Gegenübers, was ihn an dir stört, was du vielleicht aber gar nicht so siehst.“ Der Prominente gab offen zu, dass er in der Vergangenheit oftmals Fehler gemacht habe und vor Problemen in seinen früheren Beziehungen einfach weggerannt sei, anstatt für die Liebe zu kämpfen. Kontalis fügte hinzu, dass Yeliz diejenige gewesen sei, die er „wirklich von ganzem Herzen geliebt“ habe. Die TV-Persönlichkeit erklärte: „Yeliz war die erste Person, die ich wirklich von ganzem Herzen geliebt habe.“ Für ‚Prominent getrennt‘ steht der 28-Jährige jetzt wieder gemeinsam mit Yeliz vor der Kamera, wo die beiden zusammen um das Preisgeld kämpfen.