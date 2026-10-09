Stars Jason Isaacs: ‚Es steht außer Frage, dass mich Sucht getötet hätte‘

Jason Isaacs at Into Film Awards 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 11:00 Uhr

Jason Isaacs hat eingeräumt, dass ihn seine Drogensucht mit Sicherheit das Leben gekostet hätte, wenn er vor 28 Jahren nicht clean geworden wäre.

Jason Isaacs ist überzeugt, dass ihn seine Drogensucht das Leben gekostet hätte, wenn er nicht clean geworden wäre.

Mit seiner Geschichte möchte der Schauspieler anderen Betroffenen Mut machen. In dieser Woche feierte Isaacs sein 28. Jahr ohne Drogen und Alkohol. Der ‚The White Lotus‘-Star blickte nun auf eine Zeit zurück, in der er jede Hoffnung verloren hatte. Damit wolle er sich jedoch nicht selbst feiern, sondern Menschen zeigen, dass sie ihrem Leben eine neue Richtung geben können. „Vor 28 Jahren bin ich aufgewacht, nachdem ich eine Nacht ohne Drogen verbracht hatte. Das war nach Jahrzehnten das erste Mal. Seitdem lebe ich ohne Drogen und Alkohol“, erklärte Isaacs in einem Instagram-Video.

Er wolle damit all jene erreichen, die glaubten, in ihrer Situation gefangen zu sein und ihr Leben nicht mehr verändern zu können. Der 63-Jährige schilderte, wie aussichtslos seine damalige Lage gewesen sei. Er habe nicht mehr daran geglaubt, dass sich etwas ändern könnte. „Ich hatte überhaupt keine Hoffnung mehr. Es stand außer Frage, dass ich an den Folgen meines Drogenkonsums sterben würde und die Drogen bis zu meinem Tod ein Teil meines Lebens bleiben würden. Ich wollte nur, dass es möglichst schnell passiert“, gestand der ‚Harry Potter‘-Darsteller.

Inzwischen habe sich sein Leben grundlegend verändert. Heute könne er wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Isaacs betonte, dass das Leben nicht immer „paradiesisch“ sei. Dennoch sei er dankbar, noch am Leben zu sein. Entscheidend sei für ihn gewesen, die Kontrolle abzugeben und Hilfe anzunehmen. Andere Menschen rief er dazu auf, es ihm gleichzutun. „Wenn du dich also in einer verzweifelten Situation befindest und glaubst, es gebe keinen Ausweg, bin ich hier, um dir zu sagen: Es gibt einen. Bitte einfach um Hilfe“, so der Brite. „Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, aber du kannst dein Leben verändern. Ich wünsche dir viel Glück und sende dir all meine Liebe.“